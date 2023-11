Salzburg nach 0:0 gegen Austria punktgleich vor Sturm voran

Red Bull Salzburg geht als Fußball-Bundesliga-Tabellenführer in die Länderspielpause. Der Serienmeister kam bei der Wiener Austria am Sonntag zum Abschluss der 14. Runde nur zu einem schmeichelhaften torlosen Remis, liegt allerdings aufgrund des besseren Torverhältnisses bei Punktegleichheit weiter vor Verfolger Sturm Graz voran. Die Steirer gewannen in Klagenfurt 3:0. Fünf Punkt dahinter folgt der LASK nach einer 0:2-Derbyniederlage bei Aufsteiger Blau-Weiß Linz.

Bereits am Samstag hatte Rapid trotz klarer Chancenüberlegenheit in Hartberg mit 0:1 verloren. Die Hütteldorfer liegen nun einen Zähler hinter den siebentplatzierten Favoritnern nur noch auf Rang acht. Sechster ist der WAC nach einem 3:2 bei Schlusslicht Austria Lustenau. Die Vorarlberger haben schon fünf Zähler Rückstand auf den Vorletzten WSG Tirol, der Altach mit 5:1 bezwang.