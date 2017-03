Für einige Wiener markiert der 15. März den wahren Frühlingsbeginn: An diesem Tag starten traditionsgemäß der Wurstelprater und das darin befindliche Schweizerhaus nach der alljährlichen Winterpause in die neue Saison. Was das alteingesessene Lokal betrifft, warteten auch beim heurigen Aufsperren am Mittwoch wieder zahlreiche Stammgäste, bis sich das Eingangstor gegen 11.00 Uhr öffnete.