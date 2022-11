Sängerin verletzt: Florence+The Machine verschieben Konzert

Die britische Indierock-Band Florence + The Machine hat mehrere Konzerte in Großbritannien verschoben, nachdem sich Sängerin Florence Welch den Fuß gebrochen hat. "Es tut mir leid, aber nach dem Röntgen sieht es so aus, als hätte ich gestern mit einem gebrochenen Fuß getanzt", schrieb Welch am Samstagnachmittag auf Twitter.

"Es sieht mir nicht ähnlich, eine Show zu verschieben, und erst recht nicht eine Großbritannien-Tour, aber ich habe Schmerzen. Und wie Tänzer wissen, ist es keine gute Idee, mit einer Verletzung zu tanzen. Mir wurde gesagt, dass ich nicht mehr auftreten soll, um weitere Schäden zu vermeiden."

Die Band hatte ihr fünftes Studioalbum "Dance Fever" im Mai herausgebracht und ihre Tour am Montag mit einem Konzert in Paris begonnen. Es folgten Auftritte in Cardiff und London. Acht weitere Konzerte in Großbritannien sollen nun im kommenden Jahr nachgeholt werden, hieß es. "Ich kann es nicht abwarten, wieder auf den Beinen und zurück in euren Armen zu sein", schrieb Welch.