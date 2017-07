Ryanair streicht Ukraine aus dem Winterflugplan

Die irische Billigfluglinie Ryanair zieht ihre angekündigten Flüge in die Ukraine vor dem Start im Winter zurück.

Der Flughafen Kiew halte sich "nicht an Absprachen" und schütze das Geschäft "hochpreisiger Fluggesellschaften wie Ukraine International Airlines", teilte Ryanair laut dem Onlineportal aero.de bereits am Montag mit.

Vier neue Linien nach Kiew und sieben Verbindungen nach Lwiw - mit Elan und 500.000 Jahrespassagieren vor Augen ging Ryanair das Projekt Ukraine an. "Es gibt hier viel Potenzial und weniger Verbindungen als möglich wären", schwärmte Ryanair-Betriebsvorstand David O'Brien noch im März.

Mittlerweile ist die anfängliche Euphorie verflogen. "Der Flughafen Kiew hat gezeigt, dass die Ukraine bisher leider kein hinreichend entwickelter oder verlässlicher Standort ist, in den Ryanair wertvolle Flugzeugkapazität investieren kann", kommentierte O'Brien die Rolle rückwärts, blieb Details allerdings schuldig.

Ryanair bedauere, "dass der Flughafen Lwiw von der Kiewer Entscheidung in Mitleidenschaft gezogen wird", sagte der Manager. Die Airline werde ihre für die Ukraine vorgesehenen Flugzeuge in "miteinander in Wettbewerb stehende Märkte wie Deutschland, Israel und Polen umleiten".

Ab Oktober wollte Ryanair Kiew fünfmal pro Woche aus London-Stansted und an drei Verkehrstagen aus Stockholm, Manchester und Eindhoven anfliegen. Lwiw sollte zweimal wöchentlich unter anderem mit den deutschen Ryanair-Standorten in Berlin-Schönefeld und Memmingen gekoppelt werden.

Einige Strecken hätten sich mit Angebot des Konkurrenten Wizz Air überlappt.