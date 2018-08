Der irische Billigflieger Ryanair streicht wegen des Pilotenstreiks am Freitag in ganz Europa rund 400 Flüge.

In Deutschland fallen 250 Flüge aus. Alle deutschen Flughäfen bis auf Baden-Baden seien betroffen. Dort hätten die Piloten zugesagt, ihr Programm abzufliegen, wie Ryanair am Mittwoch in Frankfurt mitteilte.

Von den Streiks seien in Deutschland rund 42.000 Kunden betroffen. Diese könnten kostenfrei umbuchen oder ihr Geld zurückbekommen, sagte Ryanair-Marketing-Chef Kenny Jacobs. Zuvor hatte sich die deutsche Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) den ebenfalls für Freitag geplanten Streiks in Irland, Belgien und Schweden angeschlossen.