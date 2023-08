In der Nähe von Moskau sind russischen Angaben zufolge erneut mutmaßlich ukrainische Drohnen abgeschossen worden. Zwei Drohnen seien über der Stadt Krasnogorsk und der Siedlung Chastsy zerstört worden, teilt der Moskauer Bürgermeister Sergei Sobjanin in der Nacht auf Dienstag mit. Auch nahe der russisch besetzten Schwarzmeerhalbinsel Krim wehrte Russland nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums zwei ukrainische Drohnen ab.

An den drei größten russischen Flughäfen in Moskau wurde in der Nacht vorübergehend der Start- und Landebetrieb eingestellt. Betroffen seien die Flughäfen Wnukowo, Domodedowo und Scheremetjewo, berichtete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf die Luftfahrtdienste. Die letzten beiden nahmen nach einer kurzen Unterbrechung den Flugverkehr wieder auf. Wnukowo blieb vorerst noch geschlossen.

Auch nahe der Krim wurden laut russischen Angaben erneut Drohnen abgewehrt. Die beiden unbemannten Luftfahrzeuge seien am späten Montagabend rund 40 Kilometer nordwestlich der Krim über dem Schwarzen Meer abgestürzt, teilte das Ministerium in der Nacht zum Dienstag bei Telegram mit.

Die Ukraine setzt in ihrer Abwehr der russischen Invasion immer wieder auch Drohnen ein. Das Land verteidigt sich seit nunmehr 18 Monaten gegen den russischen Angriffskrieg.