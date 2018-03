Russland weiter offen für Gipfeltreffen von Putin mit Trump

Russland ist auch nach den harten westlichen Strafmaßnahmen in der Giftaffäre zu einem Gipfeltreffen mit den USA bereit. Der russische Präsident Wladimir Putin "ist weiter offen" für einen Gipfel mit seinem US-Amtskollegen Donald Trump, teilte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am heutigen Mittwoch in Moskau mit. Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) verwies indes auf die Rolle Wiens als Ort des Dialogs.

Putin und Trump hätten in der vergangenen Woche über Möglichkeit eines Gipfeltreffens gesprochen, sagte Peskow. Ob es dazu komme, "hängt von der amerikanischen Seite ab, aber die russische Seite ist weiterhin offen" für einen USA-Russland-Gipfel. Als möglicher Gipfelort gilt auch Wien. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat bereits vor der Nationalratswahl gesagt, er wolle Trump und Putin "aktiv anbieten, in einem Gipfeltreffen die großen Herausforderungen der int. Politik im neutralen Österreich zu besprechen".

Die russische Regierung hatte zunächst scharf auf die konzertierte Aktion zur Ausweisung von über 140 Diplomaten aus zwei Dutzend westlichen Staaten, darunter 18 EU-Mitglieder, reagiert. Damit werde "das Wenige zerstört, das von den russisch-amerikanischen Beziehungen übrig ist", sagte der russische Botschafter in Washington, Anatoli Antonow. Außenminister Sergej Lawrow, die Aktion sei das Ergebnis "kolossaler Erpressung" und "kolossalen Drucks" durch Washington. Grund für die Aktion ist der Giftanschlag auf den russischen Ex-Spion Sergej Skripal und seine Tochter Julia am 4. März im südenglischen Salisbury, hinter dem Moskau vermutet wird.

Am heutigen Mittwoch schloss sich auch die Balkanrepublik Montenegro der Aktion an und verwies einen russischen Diplomaten des Landes. Nicht in Stein gemeißelt schien die Position der Slowakei, die bisher keine Diplomaten ausgewiesen hat. "Unsere weiteren Schritte hängen davon ab, wie die Russische Föderation in den nächsten Tagen reagiert", sagte Außenminister Miroslav Lajcak, nachdem Staatspräsident Andrej Kiska die Regierung aufgefordert hatte, sich den meisten EU- und NATO-Staaten anzuschließen.

Österreich hat sich der westlichen Strafaktion demonstrativ nicht angeschlossen, weil es die "Gesprächskanäle" zu Moskau offen halten wolle. In einem Gespräch mit dem britischen Radiosender BBC verteidigte Kneissl diese Entscheidung und verwies auf die in Wien ansässigen internationalen Organisationen. "Es ist unsere Tradition, Menschen zusammenzuführen, insbesondere in schwierigen Situationen", betonte sie. Diesbezüglich führte sie die Zusammenkunft von US-Präsident John F. Kennedy und Sowjetführer Nikita Chruschtschow im Jahr 1961 an. "Das war zur schlimmsten Zeit des Kalten Krieges und es hat einen Unterschied gemacht, dass das Treffen in Wien ausgerichtet wurde", betonte Kneissl.

Die Außenministerin trat auch Vermutungen entgegen, dass die österreichische Entscheidung die Handschrift der russlandfreundlichen FPÖ trage, für die sie in der Regierung sitzt. Die Entscheidung sei von ihr gemeinsam mit dem "christdemokratischen" Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) getroffen worden. "Ich persönlich stehe keiner Partei nahe", unterstrich die Chefdiplomatin.

Gegenüber der APA bestritt Kneissl auch, dass sich Österreich aus Angst vor russischen Gegenmaßnahmen zurückhalte. "Bei den Überlegungen des Außenministeriums und in der Absprache mit dem Bundeskanzler ist das nie ins Gewicht gefallen", sagte sie am Rande ihres Besuchs in Belgrad. Zugleich bestätigte sie, dass der britische Botschafter in Wien zwei Mal eine Demarche eingebracht habe, "um uns zu bestimmten Maßnahmen zu animieren". Dies sei am Mittwoch und Samstag der vergangenen Woche erfolgt. Am Montag habe sie dann mit Kanzler Kurz die österreichische Position abgestimmt.

Die russische Botschaft in Wien veröffentlichte indes ein sechsseitiges Dokument, das von der britischen Regierung angeblich 80 Staaten zur Untermauerung der Vorwürfe gegen Moskau übermittelt worden sei. "Die Qualität dieser bisher einzigen 'Beweise' zu kommentieren ist sinnlos. Jeder denkende Mensch kann seine eigene Schlussfolgerung ziehen", zog die Botschaft über die "6 Power Point Seiten" her. Darin wird darauf verwiesen, dass das verwendete Gift "nur von Russland entwickelt" worden sei, Moskau ein Ultimatum zur Erläuterung habe verstreichen lassen und auf "30 verschiedene Arten" Desinformation betrieben habe. "Wir haben keinen Zweifel, dass Russland verantwortlich ist. Kein Land außer Russland hat die Fähigkeit, die Absicht und das Motiv. Es gibt keine andere plausible Erklärung", heißt es in dem Dokument. Freilich geht die Argumentation nicht über Indizien hinaus.

Nachdem EU-Spitzenpolitiker am gestrigen Dienstag scharfe Kritik an der österreichischen Position geübt hatten, stellte sich FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus hinter die schwarz-blaue Regierung. Es werde "mit leichtfertigen Vorverurteilungen Öl ins Feuer gegossen", kritisierte er in einer Aussendung. Einige Länder seien "an einer Eskalation interessiert", so Gudenus, der in der Causa Skripal mehrmals von "Mord" sprach.

Die Ex-Außenminister Artis Pabriks (Lettland) und Carl Bildt (Schweden) hatten Österreichs Verweis auf die Neutralität attackiert. Pabriks sprach von einem "schlechten Witz". Der frühere OSZE-Sonderbeauftragte gegen Radikalisierung, Peter Neumann, machte sich über die von Kurz und Kneissl ins Treffen geführte Brückenbauerfunktion lustig: "Das ist Österreich, wie es seine Brücken zum Westen niederbrennt", twitterte er. Kneissl replizierte, dass Österreich "zweifellos ein Land des Westens" sei.