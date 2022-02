Präsident Joe Biden hat konkrete Termine für eine Invasion Russlands in die Ukraine genannt, die verstrichen sind. Nun gibt es die Anerkennung der selbst ernannten Volksrepubliken in der Ostukraine durch Russland und erste Sanktionen der USA fielen eher verhalten aus. Was genau wollen die USA in diesem Konflikt erreichen?

Die US-Geheimdienste hatten ziemlich konkrete Hinweise auf eine Invasion. Etwa, dass im Grenzgebiet Blutkonserven in größerer Zahl bereitgestellt wurden. Das macht man, wenn man vorhat, tatsächlich einzumarschieren, und nicht, wenn es nur Manöver gibt. Es gab auch Hinweise, dass ein Angriffsbefehl vorliegt. Was die Sache komplex macht, ist, dass man nicht genau weiß, wie die Ziele eingegrenzt sind und ob es schon einen Automatismus der Eskalation gibt oder noch Möglichkeiten, die Dinge hinauszuzögern. Klar war, dass die Angelegenheit nach den Olympischen Spielen in China Fahrt aufnehmen wird, da Moskau Xi Jinping nicht verärgern würde. Und klar ist auch, dass man nur in einer Zeit starken Energiebedarfs Druck aufbauen und die Solidarität in Europa und den USA testen kann. Also: Es war nicht überraschend, dass sich die Situation jetzt zuspitzt. Die Frage ist aber weiterhin: Was will Russland? Russland will wohl nicht die ganze Ukraine erobern, aber es geht um eine deutliche Machtdemonstration, eine Annexion im Osten und darum, so massiven Druck auf den Westen aufzubauen, dass auf Putins Forderungen eingegangen wird.

Was will Putin von den USA?

Er will demonstrieren, dass Russland die Großmacht in Europa ist und in der Position, mit den USA zu verhandeln. Er will, dass die Nato einen Rückzieher macht. Er will eine deutliche Geste, die zeigt: "Ich bin stark, ihr müsst das klar anerkennen." Wenn die nicht kommt, statuiert er ein Exempel an der Ukraine, dass Versuche, sich Richtung Westen, Richtung Nato zu bewegen, von vornherein zum Scheitern verurteilt sind.

» Die amerikanischen Verbündeten Taiwan, Südkorea und Japan beobachten ganz genau, wie groß die Bereitschaft und die militärische Fähigkeit der USA sind, in Konflikten gegenzusteuern. «

Wie schwierig ist es für die USA, diesen Konflikt zu lösen?

Die USA können diesen Konflikt eigentlich überhaupt nicht brauchen. Für sie ist Russland längst nicht mehr der große Gegner oder eine Bedrohung. Mittlerweile ist ihr zentraler Gegner China. Was Biden aber auch nicht brauchen kann, sind Zweifel an der amerikanischen Beistandsfähigkeit. Daher ist die Ukraine nicht nur ein europäisches Problem. Die amerikanischen Verbündeten Taiwan, Südkorea und Japan beobachten ganz genau, wie groß die Bereitschaft und die militärische Fähigkeit der USA sind, in Konflikten gegenzusteuern. Daher müssen die USA jetzt versuchen, im Ukraine-Konflikt Härte zu zeigen oder zumindest ohne Gesichtsverlust auszusteigen. Sie sind massiv herausgefordert, denn es wäre ein Honiglecken für China und andere Feinde der USA, wenn man sieht: Mit den USA kann man Schlitten fahren, indem dieser Moment der Schwäche, der inneren Gespaltenheit, eines alten Präsidenten und vielleicht auch noch die Kriegsmüdigkeit ausnützt wird. Bisher sah man eine "Good cop, bad cop"-Strategie mit einigen europäischen Ländern: Frankreich und Deutschland verhandeln, die USA stellen die Rute ins Fenster. Denn die USA müssen die Nato glaubwürdig aussehen lassen, vor allem nachdem Donald Trump dieses Bündnis ja überhaupt abschaffen wollte. Es steht also zu viel auf dem Spiel, als dass die USA einfach sagen könnten, das ist ein innereuropäisches Problem und die Ukraine kommt ohnehin nie in die Nato.

Das heißt, für die USA ist die Ukraine ein Ersatzschauplatz für andere Problemfelder?

Die USA sind in dieser Angelegenheit noch dazu völlig gespalten. Auf der ganz linken und auf der ganz rechten Seite will man mit einem Konflikt in der Ukraine gar nichts zu tun haben. Beim liberalen Establishment und den gemäßigt Konservativen ist man hingegen sehr engagiert. Die sind bündnistreue Nato-Befürworter. Aus diesem Lager kommt Biden, der hier entsprechend der bisherigen amerikanischen Politik agieren möchte, ohne dass es in einen klassischen Krieg ausartet. Die US-Truppen werden hier nicht eingreifen. Die USA sind allenfalls bereit, die Nato-Staaten Polen oder Litauen zu verteidigen, aber nicht die Ukraine.

» Biden kann eigentlich nur zuschauen und hoffen, dass die Aktionen der Russen begrenzt bleiben und keinesfalls Nato-Territorium berühren. «

In Österreich ist Außenpolitik immer auch Innenpolitik, man agiert für das eigene Publikum. Ist das in den USA auch so?

Ich glaube nicht, dass es solche Überlegungen gibt. Aber dieser Effekt kann nachträglich entstehen. Wenn Biden es irgendwie schafft, diese Krise zu kalmieren, kann er nachher sagen: "Seht her, was ich für ein toller Präsident bin, wie gut ich das gemanagt habe." Das brächte innenpolitisch Gutpunkte. Aber ich glaube, der Nutzen kommt nach dem Handeln. Biden wäre verrückt, in dieser Gemengelage sein Handeln von vornherein mit seinem innenpolitischen Schicksal zu verknüpfen. Das würde bei einem Konflikt Sinn machen, mit dem die Amerikaner etwas anfangen können, etwa gegen den "bösen Feind" China. Aber bei der Ukraine wissen viele gar nicht, wo das liegt oder worum es geht. Jene, die sich auskennen, sind sowieso tendenziell in Bidens Camp. Und die, die er eigentlich gewinnen müsste, machen sich Sorgen um andere Dinge: die Inflation, die Wirtschaftslage, Corona. Wenn wegen Bidens Interventionen gegen Russland womöglich auch noch die Benzinpreise steigen, wären das hier die falschen Signale. Also: Es ist sicher nicht der Konflikt, den Biden möchte, denn er hat ganz schlechte Möglichkeiten, keine Truppenpräsenz. Er kann eigentlich nur zuschauen und hoffen, dass die Aktionen der Russen begrenzt bleiben und keinesfalls Nato-Territorium berühren.

Kann es sein, dass Putin nicht an diesen Grenzen stehen bleibt?

Man kann in Putin nicht hineinschauen. Aber er könnte bis Kiew marschieren, dort eine Regierung installieren und das Land spalten. Eine weitere Möglichkeit ist eine Bedrohung des Baltikums. Da leben viele Russen, die kann er auch "befreien" wollen. Er kann also an der Grenze zur Nato weiteren Druck erzeugen. Dann müssten womöglich deutsche Soldaten nach Litauen gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Deutsche auf Russen schießen. Putin weiß das. Er legt es darauf an, die Schwäche der Nato aufzuzeigen, aber nicht auf einen großen Krieg mit dem Westen. Er wird eher die Konflikte in diesem Raum am Köcheln halten.

» Man hat in Europa stets den Eindruck, Weltpolitik funktioniert in einer Art Blase. Man glaubt, Kriege und Konflikte könne es nicht geben. Dann ist man überrascht, wenn einer dann doch mit Waffengewalt zuschlägt. «

Die EU und die USA drohen mit Wirtschaftssanktionen. Europa würde die schneller selbst spüren als die USA. Könnte Europa da auf amerikanische Hilfe zählen?

Die Frage ist eher: Könnten die USA bei den Sanktionen lange auf europäische Unterstützung zählen? Würde man so konsequent handeln? Bei Österreich kann man seine Zweifel haben. Es wird heißen, man müsse das Gespräch mit Russland suchen, sobald die Sanktionen spürbar sind. Dann bilden sich je nach Geografie und Interessen verschiedene Lager. Jene Länder, die von Energie aus Russland abhängig sind, wie etwa Deutschland, müssten ihren Ausstieg aus Kohle und Atomenergie überdenken oder Flüssiggas aus den USA zukaufen oder eben verhandeln. Für die Länder im Süden, wie Italien oder Spanien, ist Russland weit weg, und die haben eher andere Sorgen. Viktor Orbán in Ungarn ist sogar sehr Putin-freundlich. Doch jene Länder, die an der Grenze zu Russland liegen, sind extrem besorgt, fühlen sich von Resteuropa oft im Stich gelassen und sind daher treue Bündnispartner der USA und der Nato. Das ist eben die Gemengelage in Europa. Man hat in Europa stets den Eindruck, Weltpolitik funktioniert in einer Art Blase. Man glaubt, Kriege und Konflikte könne es nicht geben. Dann ist man überrascht, wenn einer dann doch mit Waffengewalt zuschlägt. Hier halten die USA Europa, besonders Deutschland, für weltpolitisch etwas naiv. In Europa möchte man manchmal die Welt nicht so sehen, wie sie ist. Es gibt Machtinteressen, und die können auch zum Krieg führen. Europa ist reich und schwach, zumindest ohne USA, und damit verlockend für autoritäre politische Führer wie Putin.

» Biden sagt: "Wir wissen, dass du angreifst." In jedem Fall wird es dadurch für Putin schwer, so zu tun, als wären andere am Konflikt Schuld. «

Was wird Biden jetzt tun?

Biden versucht zwei Dinge: Indem er permanent sagt, was Putin machen wird, macht er es ihm schwer, Vernebelungstaktiken zu verwenden. Er steht klar als Aggressor am Pranger. Die USA hoffen, dass sie diesmal mit ihren Informationen vorne weg sind und nicht wie im Irak oder bei der Rückkehr der Taliban hinterher. Biden sagt: "Wir wissen, dass du angreifst." In jedem Fall wird es dadurch für Putin schwer, so zu tun, als wären andere am Konflikt Schuld. Mit der Annexion der ostukrainischen Gebiete und dem Einmarschbefehl hat Putin nun diese letzte Grenze überschritten. Biden lag mit seiner Voraussage genau richtig, und niemand glaubt mittlerweile, dass irgendjemand sonst außer die russische Führung an dieser Eskalation Schuld trägt.

ZUR PERSON: Reinhard Heinisch studierte zunächst Politikwissenschaften an der Universität Wien und danach in den USA, wo er an der Virginia Tech und an der Michigan State University das Studium abschloss. Er lehrte zunächst an der University of Pittsburgh und seit 2009 an der Universität Salzburg, wo er das Institut für Politikwissenschaften leitet.

US-VERBÜNDETE: Schauplatz Asien

Nicht Russland, wie im Kalten Krieg, gilt das Augenmerk der USA, sondern China und seinem Vormachtstreben im indopazifischen Raum. Die USA stehen an der Seite von Taiwan. China betrachtet den Inselstaat 180 Kilometer vor seiner Küste als abtrünnig, seit sich 1949 nach Entstehen der kommunistischen Volksrepublik China (politische) Eliten und Streitkräfte dorthin zurückgezogen hatten. Heute ist Taiwan ein hochentwickelter Industriestaat und einer der wichtigsten Halbleiterproduzenten, aber nur von 13 Staaten anerkannt. China hat zuletzt sein Drohgebärden Richtung Taiwan verstärkt. Die USA haben Beistand angekündigt.

Japan. Ebenso auf die USA als Schutzmacht zählt Japan, das Bedrohungen aus China und Nordkorea fürchtet. In Japan sind rund 50.000 US-Soldaten stationiert.

Dieser Beitrag erschien ursprünglich im News-Magazin Nr. 08/2022.