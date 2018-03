Russland setzt bei diplomatischem Streit auf Aussage von Skripal

Russland setzt bei den Untersuchungen im Streit um den Giftanschlag auf den Ex-Spion Sergej Skripal in Großbritannien auf eine mögliche Aussage des Opfers. "Warum fragen wir nicht einfach den Betroffenen selbst, wenn es ihm hoffentlich besser geht", sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow am Freitag in Astana.

"Wahrscheinlich kann er am ehesten Aufschluss über vieles geben, was an jenem Tag passiert ist, als die Tragödie geschah."

Skripal und seine Tochter waren am 4. März bewusstlos auf einer Parkbank in der südenglischen Stadt Salisbury entdeckt worden. Nach britischen Angaben wurden sie Opfer des Nervengifts Nowitschok, das in der Sowjetunion entwickelt worden war. Seitdem befinden sich die beiden in einem kritischen Zustand. London glaubt, dass Moskau an dem Anschlag beteiligt war. Russland weist die Vorwürfe jedoch zurück. Die Anschuldigungen lösten eine diplomatische Krise aus.

Lawrow kritisierte zudem die Rhetorik des britischen Verteidigungsministers Gavin Williamson als unflätig. "Wahrscheinlich will er mit seinen groben Worten in die Geschichte eingehen", sagte der Chefdiplomat. Williamson hatte zuvor betont: "Russland soll weggehen und die Klappe halten."