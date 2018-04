Russland kündigte für Montag Sitzung des UNO-Sicherheitsrats an

Russland hat für Montag eine Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrats angekündigt. Bei dem Treffen des mächtigsten Gremiums der Vereinten Nationen werde es um die "Bedrohungen für den Frieden und die Sicherheit in der Welt" gehen, sagte ein Sprecher der russischen Vertretung bei der UNO am Sonntag laut russischen Agenturberichten. Nähere Angaben machte er nicht.

Nach Angaben des Sprechers beginnt die von Russland initiierte Sitzung um 15.00 Uhr Ortszeit (21.00 Uhr MESZ). Frankreich hat wegen des mutmaßlichen Chemiewaffenangriffs auf die syrische Rebellenhochburg Duma (Douma) für Montag ebenfalls eine Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrats beantragt. Diese soll um 17.30 Uhr MESZ stattfinden.

Nach Angaben syrischer Rettungskräfte waren bei einem Angriff mit giftigem Chlorgas in Duma am Samstagabend fast 50 Menschen getötet und Hunderte weitere verletzt worden. Moskau, das mit dem syrischen Regime verbündet ist und es militärisch unterstützt, wies die Berichte zurück und warnte die USA, diese als "Vorwand" für einen Militäreinsatz in Syrien zu nutzen. US-Präsident Donald Trump erklärte, die Verantwortlichen für den Angriff würden "einen hohen Preis bezahlen".