Russland wirft den G-7-Staaten eine Russland-feindliche Haltung vor. Damit reagierte Außenminister Sergej Lawrow der russischen Nachrichtenagentur RIA zufolge am Dienstag in Peking auf die Abschlusserklärung des Treffens der G-7-Außenminister. Diese hatten an ihrer harten Linie gegenüber Russland festgehalten.

Zudem riefen die G-7-Staaten das Land zur Mitarbeit bei der Lösung der Syrien-Krise auf. Sie vereinbarten eine Arbeitsgruppe, um das "schädliche Verhalten" Russland zu beobachten. Russland solle dies einstellen.

Lawrow sagte RIA zufolge zudem, die USA hätten trotz anderslautender Erklärungen keine Absicht aus Syrien abzuziehen.