Dieser Salat ist in Russland mehr als beliebt. Und sieht noch dazu toll aus.

Zutaten für 6 Portionen

4 Kartoffeln

2 Karotten

1 Zwiebel

1 hart gekochtes Ei

250 g Hering, in Öl eingelegt

Mayonnaise

3 Stück gekochte Rote Bete

Zubereitung:

Die Kartoffeln und Karotten waschen und mit der Schale gar kochen (am Besten am Vortag kochen - dann lassen sich die Gemüse am nächsten Tag besser schälen!)

Ein flacher, ovaler Teller eignet sich besonders für diesen Stapler-Salat.

1. Schicht: grob geraspelte Kartoffeln

2. Schicht: Heringe, in feine Würfelchen geschnitten

3. Schicht die Zwiebel, ebenfalls klein geschnitten.

4. Schicht: 4 - 5 EL Mayonnaise.

5. Schicht: gekochte Karotten, grob geraspelt.

6. Schicht: Grob geraspelte oder fein gewürfelte Eier (ein Eigelb für die Deko aufbewahren).

7. Schicht: Mayonnaise

8. Schicht: grob geraspelte Rote Bete

Den Abschluss bildet als 9. Schicht noch einmal Mayonnaise.

Alles schön in Form bringen, mit Frischhaltefolie abdecken und für paar Stunden oder am besten über Nacht im Kühlschrank ziehen lassen. Dann nur noch fertig dekorieren