Russische Truppen rücken in Bachmut weiter vor

Die russischen Truppen haben in der schwer umkämpften Stadt Bachmut offenbar das Westufer des Flusses Bachmutka unter ihre Kontrolle gebracht. Damit werde eine wichtige Versorgungsroute des ukrainischen Militärs bedroht, teilt das britische Verteidigungsministerium am Freitag auf Twitter mit. In dem seit Monaten erbittert geführten Kampf um die Stadt im Osten der Ukraine haben die russischen Truppen dem Bericht zufolge Fortschritte gemacht.

Sie seien höchstwahrscheinlich ins Stadtzentrum vorgedrungen, heißt es im jüngsten Bericht des britischen Militärgeheimdienstes zur Lage in der Ukraine . "Die wichtige Versorgungsroute 0506 der Ukraine in den Westen der Stadt ist wahrscheinlich ernsthaft bedroht."