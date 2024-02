Russin Alexandrowa erste Linz-Finalistin

Jekaterina Alexandrowa heißt die erste Finalistin beim Linzer Tennis-Turnier. Die als Nummer zwei gesetzte Russin setzte sich am Samstag im Halbfinale des "Upper Austria Ladies" nach einer Nervenschlacht über 3:10 Stunden nach Satzrückstand gegen die Kroatin Donna Vekic (3) durch. Mit dem 5:7,7:6(4),7:6(6) schaffte es Alexandrowa nach sechs Jahren ein zweites Mal ins Endspiel von Linz am Sonntag (14.00 Uhr/ORF Sport +).

In diesem trifft sie entweder auf die topgesetzte Lettin Jelena Ostapenko oder die ungesetzte Russin Anastasia Pawljutschenkowa. Das Halbfinale verlangte der vierfachen WTA-Turniersiegerin alles ab. "Ich war am Schluss schon so müde und nervös, habe eigentlich nur noch in Trance gespielt", sagte Alexandrowa.

Im Duell zweier Spielerinnen, die bei den Australian Open in der ersten Runde gescheitert sind, verzeichnete die Partie - beinahe gleichverteilt - nicht weniger als elf Aufschlagverluste. Vekic entschied den ersten Satz nach einem Break zum idealen Zeitpunkt (6:5) für sich. Alexandrowa, die im Viertelfinale Titelverteidigerin Anastasia Potapowa eliminiert hatte, stellte nach einer wahren Break-Orgie im zweiten Satz per Tiebreak auf 1:1 in Sätzen.

Souveränität beim eigenen Aufschlag kehrte auch im Entscheidungssatz nicht ein, heiß umkämpft blieb die selten hochklassige Partie allemal. Wieder ging es ins Tiebreak, in dem Vekic einen 5:1-Vorsprung noch aus der Hand gab und völlig gefrustet sah, wie Alexandrowa den zweiten Matchball verwertete.