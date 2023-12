Das Rundstück aus Hamburg

Aus Protest über die Kämpfe in Gaza blockierten Demonstranten in mehreren Städten die Eingänge von McDonald 's als Symbol des verachteten "American way of life". Bei McDonald 's - völlig unabhängig von Gaza -nicht ganz unbegründet. Kaum ein zweites Unternehmen hat die Essgewohnheiten weltweit derart nachhaltig "amerikanisiert". Während der Jahre, die ich in Chicago lebte, fehlten mir zwei Erlebnisse: eine Portion Marillenknödel, gewälzt in braun angebratenen Bröseln und Zucker, und die Atmosphäre der Wiener Kaffeehäuser. Knödel versuchte ich selbst zu machen, mit Kartoffelteig aus der Packung und dem geduldigen Warten auf Marillen, die in den USA nur selten in den Märkten auftauchten.

Die Sache mit den Kaffeehäusern war schwieriger. Es öffneten zwar wöchentlich Lokale, wo Kaffee angeboten wurde, wie Starbucks, Dunkin' Donuts und Panera Bread, und bei einigen war es möglich, in einer Ecke zu sitzen und eine mitgebrachte Zeitung zu lesen, doch irgend etwas stimmte einfach nicht.

Spielplatz

Bis ich McDonald's entdeckte, nicht weit von unserer Wohnung. Wann immer ich unseren Sohn zum Spielplatz brachte, bettelte er, mich an meiner Jacke zerrend, irgend etwas zu kaufen, wegen des Spielzeugs, das auf einem Poster versprochen wurde. Eine Zeit lang fügte ich mich gemäß der Anordnung der Mutter, auf keinen Fall unserem Sohn mit diesem "Schmarrn" zu füttern, doch wie es so ist im Leben, Regeln werden erst dann ernst genommen, wenn man sie verletzt.

Der Eindruck nach dem Betreten des Fast-Food-Restaurants überraschte mich. Klassische Musik klang aus den Lautsprechern, begeisterte Kinder, die kleine Plastikautos zusammensetzten, Studenten mit geöffneten Laptops, eine Gruppe Jugendlicher, die einen Geburtstag feierten, und weit hinten in der Ecke fünf ältere Frauen, jede mit einem Becher Kaffee und in der Mitte des Tisches ein Teller Donuts. Hier saß nicht die Armut, nicht die Verzweiflung, hier saß der Mittelstand, vergnügt und zufrieden.

Ich ging nach diesem Erlebnis öfters zu McDonald's, kaufte eine Zeitung in einer Buchhandlung und las dann bei Mozarts Klavierkonzert und dem billigsten Kaffee in Chicago die "New York Times". Mir fehlte plötzlich nichts mehr. An einem Nachmittag saß eine Gruppe Schüler und Schülerinnen neben mir, als ein Mädchen den Becher Coca-Cola umstieß und ein paar Spritzer mich erreichten. Sie entschuldigte sich, und nach meinem "alles okay" fragte ich: "Warum ist McDonald's eigentlich so beliebt?"

Starbucks

Sie überlegte kurz und antwortete: "Wo sollen wir hingehen? Zu Starbucks, wo der Kaffee so viel kostet wie eine halbe Mahlzeit hier?""Ist es nur wegen der Preise?", fragte ich. Sie schüttelte den Kopf und sagte: "Nein, es gibt auch anderes billige Fast Food. Wir treffen uns gerne hier, das Essen ist gut, die Leute sind freundlich, und wir können miteinander Zeit verbringen."

An ihre Worte erinnerte ich mich, als vor ein paar Wochen der Bundeskanzler mit zweifelhaften Bemerkungen zu McDonald's für Aufregung sorgte. Für die einen ist es "Billigfraß" von einer Qualität gleich nach Hundefutter. Andere sehen in einer Mischung aus Mitleid und Verachtung die typischen Kunden und Kundinnen als verzweifelte, alleinstehende Mütter mit hungrigen Kindern, als Asylanten, Arbeitslose und verarmte Pensionisten, erklären meist selbstherrlich, sie würden dort nie essen, und definieren ihr elitäres Konsumverhalten als kulturelle Überlegenheit. Vielleicht helfen Zahlen zu begreifen, dass das vielfältige Angebot der Fast-Food-Kette weltweit längst alle Schichten der Bevölkerungen erreicht hat: In 118 Ländern mit insgesamt 40.000 Locations besuchen täglich 70 Millionen Menschen McDonald's -als würde die gesamte Bevölkerung Frankreichs jeden Tag dort zu Mittag essen. Jede Sekunde werden 75 Hamburger verkauft, pro Tag 50 Tonnen Erdäpfel zu French Fries verbraten. Zwei Millionen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen arbeiten weltweit bei Mc-Donald's, und 1,5 Milliarden Spielzeuge werden pro Jahr verkauft. Während in internationalen Märkten die Produkte immer beliebter werden, geht der Verkauf in den USA seit Jahren zurück. 40 Prozent der Einkünfte des Konzerns kommen aus Europa, 34 Prozent aus den USA. Mit 200 Filialen und 22 Niederlassungen pro Million Einwohner liegt Österreich weltweit im Spitzenfeld.

Paris

Der anfängliche Snobismus der Europäer, dass Fast Food traditionelle Küche nicht gefährden oder gar ersetzen könnte, rächt sich bitter. Quer durch alle Generation pfeifen immer mehr auf unbezahlbare Tradition und treffen einander lieber bei Hamburger, Chicken-Nuggets, Coke und French Fries. Einst als Symbol für "American Culture" im Gegensatz zur europäischen Esskultur belächelt bringt Europa den Aktionären heute weitaus mehr Einnahmen als das Geschäft in den USA. Das betrifft auch andere Fast-Food-Ketten. Als vor ein paar Wochen Krispy Kreme das erste Geschäft in Paris eröffnete, stellten sich 300 Kunden ab Mitternacht für die bunten, klebrigen Donuts an. Ein Sprecher der Pariser Restaurants befürchtete das Ende der französischen Esskultur.

Auch die Vorstellung, dass die Fast-Food-Kette eher ein Ort der Jugend sei, Erwachsene ihn meiden würden, widerspricht allen Untersuchungen. In den USA ist die Mehrheit der Konsumenten weiblich und zwischen 30 und 50 Jahren alt. In Europa verteilen sich statistisch fast gleichmäßig alle Altersgruppen. Zur Herkunft des "Hamburgers" existieren verschiedene Theorien, sicher ist nur, dass er mit "Ham"(Schinken) nichts zu tun hat. Die meisten Schiffe der Einwanderer kamen aus Hamburg, und das wichtigste Nahrungsmittel bei der Überfahrt war ein "Rundstück", ein Stück Schweinebraten zwischen zwei Hälften eines Brötchens. Daraus wurde später ein Hamburger. Eine andere Theorie erinnert an das "Hamburger Stück" aus dem 19. Jahrhundert, als in Hamburg bereits gebratenes Faschiertes in einem Weizenbrötchen verkauft wurde. Einwanderer brachten es in die USA, und bei der Weltausstellung 1904 in St. Louis wurden "Hackfleischbrötchen", gefüllt mit Senf, Gurke und Zwiebel, unter dem Namen Hamburger angeboten.

Das erste McDonald's-Restaurant eröffneten Richard und Maurice McDonald 1940 in San Bernardino, Kalifornien. 1948 stellten die Brüder auf schnellere Zubereitung und Selbstbedienung um. Der Milchshake-Verkäufer Ray Kroc gesellte sich zu ihnen mit der Franchise-Idee.

Wien

Seit drei Jahren zurück in Wien, gehe ich manchmal nach dem Besuch eines Konzerts in Musikverein oder Konzerthaus zu McDonald's am Karlsplatz. Es ist laut dort, Gruppen von jungen Frauen und Männern essen, lachen, plaudern und amüsieren sich. Einer der Männer, dunkle Haare und Bart, erklärt mit holprigem Akzent einem verzweifelten, älteren Ehepaar, wie es auf dem übergroßen Bildschirm seine Bestellung eintippt. Später versuchen die beiden, die dicken Hamburger wie alle anderen hier mit den Händen zu essen, und lachen, wenn ihnen die Hälfte immer wieder zurück auf das Tablett fällt. Ein Mosaik an Farben, Gesichtern und Sprachen, jung und alt vergnügen sich problemlos nebeneinander, ein vielfältiges Dasein ohne einengende Traditionen, in der sich alle so fühlen, so benehmen, wie sie Lust haben -ein Mikro-System einer funktionierenden multikulturellen Gesellschaft.

Zwillinge

Marissa Phiffer, Mutter von vierjährigen Zwillingen in Wisconsin, wachte vor ein paar Wochen auf und wunderte sich, dass die Kinder so ruhig waren. Im Schlafzimmer sah sie nur das Mädchen, Aidan war verschwunden. Sie suchte im ganzen Haus, dann im Garten, fragten bei den Nachbarn, bis sie verzweifelt die Polizei verständigte, die mit mehreren Polizeiautos die Gegend abfuhr. Bis ein Anruf aus dem nahe gelegenen McDonald's die Polizeistation erreichte, ein kleiner Bub sei ins Lokal gekommen, und habe French Fries, Cola und Apfelspalten bestellt. Aidan hatte früh am Morgen, als alle noch schliefen und niemand ihm ein Frühstück machte, einfach seine Schuhe angezogen und war alleine einen halben Kilometer zum nächsten McDonald's gegangen.