Die farmgoodies gmbh aus Oberösterreich ruft Bio-Leinsamen in den Verpackungseinheiten 250 sowie 500 Gramm zurück. Betroffen sind Produkte in abgesackter Form mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum von 2.12.2017 und darüber, nachdem in einer Analyse Fremdkörper wie etwa Steine in der Größe von zwei bis vier Millimetern gefunden worden sind.

Zu den Verunreinigungen kam es laut dem Unternehmen bei der Aufbereitung der Rohware. Es wird empfohlen, diese zu retournieren oder zu vernichten. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kaufbelegs ersetzt. Das Unternehmen bittet, die Rückerstattung unter info@farmgoodies.net unter Angabe von IBAN, Verkaufsstelle, Verpackungseinheit und Menge einzufordern. Telefonische Auskünfte gibt es wochentags von 8.00 bis 17.00 Uhr unter der Rufnummer 07231/33555.