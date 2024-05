Rückkampf zwischen Usyk und Fury steigt im Dezember

Die beiden Box-Schwergewichtler Oleksandr Usyk und Tyson Fury werden am 21. Dezember in Riyadh erneut aufeinandertreffen. Das gab der Veranstalter Turki Alalshikh am Mittwoch bekannt. Der Ukrainer und der Brite kämpften bereits Mitte Mai gegeneinander, damals sicherte sich Usyk den Sieg und damit auch den IBF-Titel. Direkt nach dem Kampf erklärte Usyk, er werde Fury gemäß der Klausel im Vertrag einen sofortigen Rückkampf gewähren. Dieser findet nun in Saudi-Arabien statt.