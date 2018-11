Rückgang bei Einsatz von Antibiotika bei heimischem Geflügel

Der Einsatz von Antibiotika bei österreichischem Geflügel ist weiter rückläufig. Das geht aus einem am Mittwoch veröffentlichten Report der Österreichischen Qualitätsgeflügelvereinigung (QGV) hervor. Kritische Antibiotika, die nicht nur in der Veterinärmedizin, sondern auch in der Humanmedizin zum Einsatz kommen, konnten seit 2013 um fast die Hälfte reduziert werden, hieß es darin.

Der QGV-Antibiotika-Report 2018 ist Teil eines Programms zur Verringerung von Behandlungen mit antimikrobiellen Substanzen, heiß es in einer Aussendung der Vereinigung. Seine Grundlage bildet eine zentrale Datenbank, in der alle Impfungen und Antibiotika-Verschreibungen für Geflügel "verpflichtend und lückenlos" durch Tierärzte dokumentiert werden. Nur kranke Tiere erhalten Antibiotika.

Wurden im Geflügelbereich 2011 noch 4,71 Tonnen Antibiotika pro Jahr eingesetzt, reduzierte sich die Zahl 2017 auf 2,11 Tonnen. "Der Antibiotikaverbrauch konnte in den vergangenen sechs Jahren um über 55 Prozent gesenkt werden, betonte Martina Glatzl, Obfrau der QGV. Ziel sei es nun in erster Linie, den Einsatz kritischer Antibiotika zu senken.

Österreichweit wurden im Jahr 2017 Masthühner mit insgesamt 0,72 Tonnen Antibiotika behandelt, gefolgt von Truthühnern mit 0,71 Tonnen und Legehennen mit 0,49 Tonnen. Für die Behandlung von Elterntieren und Junghennen wurde dem Report zufolge mit 0,14 und 0,04 Tonnen deutlich weniger Antibiotika gebraucht. Masthühner weisen seit 2011 den deutlichsten Rückgang auf.