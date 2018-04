Deutsche 1976-Olympiasiegerin Ahrenholz tot aufgefunden

Ruder-Olympiasiegerin Brigitte Ahrenholz ist tot aufgefunden worden. Die Leiche der 65-Jährigen wurde am Samstag im Zernsee in Brandenburg entdeckt, wie ein Sprecher der Polizeidirektion West erklärte. Ein Spaziergänger habe die tote Frau am Samstag im Schilfgürtel entdeckt, die Todesursache sei noch ungeklärt, es gebe jedoch keine Hinweise auf Fremdeinwirkung.

Ahrenholz war Anfang März als vermisst gemeldet worden, sie hatte 1976 mit ihrem Team für die DDR bei den Olympischen Spielen in Montreal im Ruder-Achter Gold gewonnen.