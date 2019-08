Eigentlich war die britische Queen ein heimlicher Fan der Fernsehserie "The Crown". Muss ja auch ziemlich witzig sein, das eigene Leben als TV-Show präsentiert zu bekommen. Bis jetzt. Die zweite Staffel soll der Königin nämlich sauer aufgestoßen sein.

Das Netflix-Original "The Crown" gehört zu den Fernsehserien, die viele Fans um sich zu scharen weiß. Darunter erstaunlicherweise auch die Queen selbst. Prinz Edward und seine Gattin Sophie solle sie dazu überredet haben, die Serie anzusehen. Und von Prinzessin Eugenie konnte man auch erfahren, dass der Monarchin die erste Staffel richtig gut gefallen haben soll. Also alles richtig gemacht? Mitnichten.

Schluss mit lustig in Staffel 2

Wie so oft bei Serien-Erfolgen, lassen Folgestaffeln nicht lange auf sich warten und so verhielt es sich auch bei "The Crown". Bei der zweiten Staffel soll sich die Miene der Queen allerdings verfinstert haben, wie ein Palastmitarbeiter britischen Medien nun berichtete.

» Das ist einfach nicht so passiert «

"Ich kann mitteilen, dass sie außer sich war über die Art und Weise wie Prinz Philip als Vater dargestellt wird, unsensibel gegenüber das Wohlergehen seines Sohnes". Konkret ginge es um eine Szene in der Folge "Paterfamilias", in der Philip keine Sympathie für einen angefressenen Prinz Charles zeige, während er mit ihm von Schottland nach Hause fliege. "Das ist einfach nicht so passiert", so die anonyme Quelle aus dem Palast.

Abgesehen davon, dass nur die Royals wirklich wissen, wie es damals war, zeigt der Ärger der Queen auch die Bedeutung der Serie und ihre damit verbundene Ohnmacht: "Die Queen weiß, dass viele Zuseher die Serie als genaues Porträt der königlichen Familie betrachten und dass sie das nicht ändern kann."