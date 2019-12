Prinz William & Herzogin Kate verraten, was ihr Sohn Prinz George zu Weihnachten bekommt und heizen erneut Schwangerschaftsgerüchte an.

THEMEN:

In der Show "A Berry Royal Christmas" versprühen Prinz William und seine Frau Herzogin Kate Weihnachtsstimmung. Sie backen gemeinsam für den guten Zweck und werden dabei von Mary Berry, die in England mit ihren Koch- und Backbüchern berühmt geworden ist, unterstützt. Kate ist ein großer Fan der Gastronomin und auch ihr jüngster Sohn Prinz Louis soll bereits ganz vernarrt sein. Demnach sei eines der ersten Wörter von Louis "Mary" gewesen. Die Herzogin erklärt es damit, dass die Kochbücher in Reichweite des kleinen Royals stehen würden und er immer wieder damit in Kontakt komme.

Weihnachtsgeschenk für Prinz George

Auch der älteste Sohn der Royals - Prinz George - war Gesprächsthema in der Sendung. Der 6-Jährige habe bereits seinen Wunschzettel verfasst, berichtet Vater Prinz William stolz. "Er hat einen sehr schönen Wunschzettel gestaltet und viel gemalt. Er kann wirklich schön malen", so William. Demnach verwundert es nicht, dass George diese Weihnachten wohl ein Geschenk erhält, dass mit seinem Hobby zu tun hat: "Wir werden ihm wohl etwas schenken, das mit Kunst zu tun hat, oder auch mit Fußball. Denn George ist ganz vernarrt in den Sport", so Prinz William.

Auch interessant: Was sich kleine Royals zu Weihnachten wünschen

William habe seinem Sohn im Spaß gesagt, er dürfe jeden Verein bis auf Chelsea unterstützten. "Natürlich ist er dann Chelsea-Fan geworden", schmunzelt der Thronfolger.

Weihnachten wird die Familie gemeinsam mit der royalen Familie verbringen - bei der Queen auf Schloss Sandringham. Danach sei ein Skiurlaub geplant.

Ist Herzogin Kate schwanger?

Und was wären die Weihnachtsfeiertage ohne Gerüchte? Es brodelt wieder heiß in der Gerüchteküche - demnach soll Herzogin Kate ein weiteres Kind erwarten. Befeuert dadurch, dass die Herzogin ihren Mann nicht auf seiner Reise in den Oman und nach Kuwait begleitet hätte. Zudem wurde ganz genau darauf geschaut, wie Kate sich während eines Empfangs für Diplomaten verhalten würde. Augenberichten zufolge, soll sie ihre Hände auffällig auf ihren Bauch gelegt haben...Die Royals-Expertin Angela Mollard ist überzeugt: "Kate will definitiv vier Kinder." Die Royals selbst geben sich, wie kann es anders sein, verschwiegen. Die Buchmacher in Großbritannien laufen aber bereits heiß.

© Yui Mok / POOL / AFP Es ist bekannt, dass Kate sich schon immer eine große Familie gewünscht hat