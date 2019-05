Was gibt es Schöneres, als seine Freizeit in der Natur zu verbringen? Diese Botschaft vermittelt auch eine neue Fotoserie, die die entzückende royale Familie im Grünen zeigt: Prinz William und Herzogin Kate zusammen mit Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis im Park.

© APA/AFP/Kensington Palace/Matt Porteous

Sooo süß! Klein Louis, wie er, mit einem Zweig in der Hand, einen Holzsteg entlang läuft, und George und Charlotte, die ihre kleinen Füßchen im Bach baumeln lassen.

© APA/AFP/Kensington Palace/Matt Porteous

Was aber genau macht die royale Familie in dem Park? Was im ersten Blick als purer Spaß anmutet, dahinter steckt in Wirklichkeit ganz schön viel Arbeit.

© APA/AFP/Kensington Palace/Matt Porteous

Kate hat sich seit einigen Jahren das Thema mentale Gesundheit auf die Fahnen geschrieben. So kam es schließlich auch, dass sie an der Konzeption des Gartens, der mit Baumhaus, Wasserfall und Seilschaukel ausgestattet ist, beteiligt war.

© APA/AFP/Kensington Palace/Matt Porteous

Die als Wald angelegte Parklandschaft in der Gartenschau Chelsea Flower Show in London lädt Familien mit ihren Kindern zum Verweilen ein. Die royale Familie geht mit gutem Beispiel voran. Am morgigen Dienstag öffnet die die Gartenschau offiziell ihre Pforten.

Herzogin Kate rät Familien, gemeinsam viel Zeit im Freien zu verbringen. Aktiv draußen in der Natur zu sein, bringe große Vorteile für das körperliche und geistige Wohlergehen, vor allem für junge Kinder, sagte Kate in einem Video, das der Kensington-Palast am Montag per Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlichte.

© APA/AFP/Kensington Palace/Matt Porteous