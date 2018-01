Am Dienstag trafen Prinz William und Herzogin Kate in Stockholm ein und wurden dort herzlich begrüßt. Am Mittwoch stehen weitere Termine in der schwedischen Hauptstadt auf dem Programm.

THEMEN:

Schon am Dienstag trafen William und Kate auf die schwedische Kronprinzessin Victoria, ihren Ehemann Prinz Daniel, König Carl Gustaf und Königin Sofia. Ganz nebenbei schwang die schwangere Herzogin sogar den Hockey-Schläger.

Am Dienstagabend fand in der britischen Botschaft von Stockholm ein festliches Abendessen zu Ehren des royalen Besuchs aus England statt. Die 36-jährige Kate trug ein 2.000-Euro-Kleid des Labels Erdem und stach damit ganz schön heraus.

Bild 1 von 10 © Bild: www.PPS.at

Bild 2 von 10 © Bild: www.PPS.at

















Am Mittwoch Vormittag trafen William und Kate erneut mit Victoria und Daniel zusammen. Die beiden royalen Paare besuchen das Karolinska Institut, eine von Europas größten und angesehensten medizinischen Universitäten. Beim Aufeinandertreffen der Royals wird einmal mehr deutlich, wie gut sich das britische Herzogspaar mit dem schwedischen Kronprinzenpaar versteht.

© REUTERS/Hannah McKay