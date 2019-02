Vor der Hochzeit mit Prinz Charles wurde Herzogin Camilla von einem Taxifahrer mit einer (peinlichen) Frage gelöchert.

So oft wird Herzogin Camilla, die Ehefrau von Prinz Charles, heute wohl nicht mehr mit dem Taxi fahren. Nicht, weil sie nicht mag, nein, die Herzogin ist sogar ein großer Fan der "Cabs", aber weil sie nicht mehr darf.

© Victoria Jones / POOL / AFP Herzogin Camilla mit ihrem Ehemann Prinz Charles

Dafür darf die 71-Jährige die Schirmherrschaft für die Organisation "London Taxi Drivers’ Charity for Children" übernehmen. Und genau auf solch einem Event der Organisation hat die Herzogin über ihre Erfahrungen gesprochen.



» Das Wunderbare an Taxifahrern ist, dass sie genau wissen, was passiert «

"Ich war schon lange nicht mehr in einem Taxi", gestand sie, "aber früher plauderte ich gerne mit den Taxifahrern. Das Wunderbare an Taxifahrern ist, dass sie Ihnen genau sagen, was passiert - es gibt nichts, was sie nicht rausfinden können."

Peinliche Frage eines Taxifahrers an Camilla

Dann plauderte Herzogin Camilla aus dem Nähkästchen und erzählte von einen amüsanten Zusammentreffen mit einem Taxifahrer vor der Hochzeit mit Prinz Charles. "Es war kurz vor meiner Hochzeit. Ich vermute, dass der Fahrer mich nicht erkannte und so fragte er mich, was ich von Camilla halten würde."

Eine peinliche Situation, die sich aber wohl in Wohlgefallen auflöste - "Er war sehr charmant und ich habe ihm dann auch ein großzügiges Trinkgeld gegeben."

Der Taxifahrer wird diese Fahrt wohl sein Leben lang nicht vergessen.