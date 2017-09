Der iranische Präsident Hassan Rouhani hat einen Ausbau der militärischen Kapazitäten und des Raketenprogramms seines Landes angekündigt. "Wir werden unsere militärischen Fähigkeiten stärken, die zur Abschreckung notwendig sind", sagte er am Freitag in einer Fernsehansprache. Er äußerte sich am Jahrestag des Beginns des ersten Golfkrieges zwischen den Nachbarländern Iran und Irak im Jahr 1980.

