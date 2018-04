Der Iran ist nach den Worten von Präsident Hassan Rouhani grundsätzlich zu einer Entspannung in der Region bereit.

"Wir greifen niemanden an, werden jedoch konsequent unsere Grenzen verteidigen", sagte Rouhani am Mittwoch während einer Militärparade in Teheran. "Wir wollen bei unserer Entspannungspolitik bleiben und wollen keine Spannungen", fügte er aber hinzu.

Um die Sicherheit und Stabilität des Landes zu sichern, kenne der Iran keine logistischen Grenzen für seine Streitkräfte. "Was wir für unsere Streitmacht brauchen, werden wir entweder selbst produzieren oder uns besorgen", sagte Rouhani. Dafür brauche der Iran keine Erlaubnis vom Ausland.

Rouhanis Kritik richtete sich auch gegen Erzfeind Saudi-Arabien. "Stärke kann man sich nicht vom Ausland ausleihen, die muss man mit der Unterstützung des eigenen Volkes haben", sagte Rouhani und bezog sich auf milliardenschwere Waffendeals der Saudis mit dem Westen. Die saudischen Führer sollten sich laut Rouhani bewusst werden, dass der Westen mit den Waffendeals nur seine Taschen füllen wolle und nicht an die Sicherheit der Region denke.