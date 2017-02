Rote Ampel übersehen: 19-Jährige krachte in Salzburg in Polizeiauto

An einer Kreuzung in Salzburg-Schallmoos ist am Dienstag kurz nach Mitternacht eine 19-jährige Autolenkerin in einen Streifenwagen gekracht. Die Frau hat eigenen Angaben nach das Rotlicht der Ampel übersehen. Die Salzburgerin wurde nach dem Unfall vom Roten Kreuz mit Brust- und Nackenschmerzen in das Landeskrankenhaus Salzburg eingeliefert.

Auch die beiden Beamten im Polizeiauto - der 30-jährige Lenker und sein 29-jähriger Kollege - erlitten Verletzungen. Beide suchten nach dem Crash selbstständig das Unfallkrankenhaus auf. Ein Alkotest mit beiden Lenkern verlief negativ. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.