Die Debatte kam für die roten Wahlkämpfer zur Unzeit, wobei man dazusagen muss, dass es für die SPÖ gar keinen idealen Zeitpunkt gibt, die Frage "Sollen wir mit der FPÖ koalieren?“ zu diskutieren. Schließlich haben Parteigrößen wie Michael Häupl ganze Wahlkämpfe erfolgreich damit bestritten, den blauen Teufel an die Wand zu malen, während andere Funktionäre und vor allem Wähler inhaltlich näher bei der FPÖ als beim linken Parteiflügel waren. Zuletzt kochte das Thema auch deshalb hoch, weil die Strategen rund um Christian Kern sich schwertaten, Tritt zu fassen. Die jungen Schwarzen um Sebastian Kurz gaben das Tempo vor, die SPÖ war stets einen Schritt hinterdrein, und statt inhaltlich in die Vorlage zu kommen, hatte man Zeit für eine rot-blaue Nabelschau. Über irgendetwas muss man ja schließlich reden als roter Funktionär.

Also meldeten sich Krethi und Plethi mit Überlegungen zu Wort: Ist eine rot-blaue Regierung weniger schlimm als eine schwarz-blaue? Kann man ein jahrzehntealtes Dogma, nämlich, nicht mit der FPÖ zu gehen, über Bord werfen? Nützt oder schadet das im Wahlkampf und beim Koalitionspoker?

Nach stundenlangen Beratungen der SPÖ-Gremien hat nun der Kanzler zur Causa prima gesprochen. Machtwort war das eher keines. Immerhin, inhaltlich hat Kern mit der SPÖ für den Wahlkampf nun etwas vorgegeben: 1.500 Euro Mindestlohn und Steuerfreiheit aller Einkommen bis zu dieser Summe, Erbschaftssteuer (um die steigenden Pflegekosten zu finanzieren), einen Rechtsanspruch auf Ganztageskinderbetreuung, 5.000 Lehrerinnen und Lehrer sowie 2.500 Polizistinnen und Polizisten mehr, ein Bekenntnis zum Pensionssystem und eine Volksabstimmung über eine Verwaltungsreform.

Raffinierter Zusatz: Nicht die SPÖ grenze die FPÖ aus ihren Koalitionsüberlegungen aus, sondern die FPÖ könne ja nun selbst entscheiden, ob sie mit diesen roten Forderungen mitkann und "aufs Spielfeld kommt“.

Die FPÖ an den Verhandlungstisch zu lassen, hat hauptsächlich taktische Gründe. Bisher hat die SPÖ die Nationalratswahlen gewonnen - oder am wenigsten verloren -, bei den Verhandlungen mit der ÖVP aber immer den Kürzeren gezogen. Sie war erpressbar, weil sie nur mit den Schwarzen verhandeln konnte. Ist die SPÖ auch diesmal Erster - was die Umfragen noch nicht zeigen -, kann sie sich mit allen Parteien über die nun vorliegenden Inhalte unterhalten. Sowohl ÖVP als auch FPÖ können bei der Mehrheit der roten Forderungen eigentlich nicht mit. Werden sich zurücklehnen und abwarten, ob es Christian Kern in den Verhandlungen auch billiger gibt. Die Debatte, ob man mit der FPÖ überhaupt regieren soll, bekommt er trotzdem nicht vom Tisch.