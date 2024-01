Rossi schießt Minnesota erstmals zu Overtime-Sieg

An einem besonderen Tag für Goalie-Veteran Marc-Andre Fleury ist Marco Rossi in der National Hockey League zum Matchwinner avanciert. Österreichs Eishockey-Star erzielte nach 3:04 Minuten in der Verlängerung per one-timer den Treffer zum 4:3-Sieg über Columbus. Sein zwölftes Saisontor war sein erstes in einer NHL-Overtime. Fleury zog indes mit seinem 551. Sieg mit seinem Kindheitsidol Patrick Roy gleich, nur Martin Brodeur hat in der NHL-Historie öfter gewonnen (691).

Die Wild retteten sich erst 1:32 Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit in die Verlängerung. Neben dem 39-Jährigen im Kasten, der im 1.003. Einsatz herausragende Paraden zeigte, glänzte auch die junge Garde um Rossi, Matt Boldy (2 Tore, 1 Assist) und Verteidiger Brock Faber (3 Assists). "Es ist schön zu sehen, dass zwei so junge Spieler reinkommen und den Unterschied im Spiel ausmachen", sagte Trainer John Hynes über die Rookies Rossi und Faber.

In der Tabelle liegt Minnesota nach zuletzt vier Niederlagen in Serie kurz vor Halbzeit des Grunddurchganges weiter im Hintertreffen im Play-off-Rennen.