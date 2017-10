Gala "Wider die Gewalt"

Zum bereits 28. Mal fand am Montagabend im Wiener Ronacher die Benefizgala "Wider die Gewalt" statt. Zahlreiche Künstler erschienen auf Einladung von Initiatorin Marika Lichter und sorgten für einen gelungenen Abend.

Die schon traditionelle Eröffnung durch Kinder bestritt diesmal TEATRO mit ihrer Darbietung aus dem Stück „Der kleine Prinz“, gefolgt von der 4-fach „Amadeus"-nominierten Singer/Songwriterin AVEC und dem Mundart-Duo Wiener Blond, die mit ihrem „Schmäh trifft Beats“-Programm gefiel.

© Ludwig Schedl/APA

Die international erfolgreiche klassische Pianistin Jasminka Stancul, im Privatleben Ehefrau des Bankers Willibald Cernko, brillierte mit der Toccata von Chatschaturjan und gleich darauf konnte der österreichisch- isländische Musiker und „Amadeus"-Gewinner Thorsteinn Einarsson begeistern.

© Ludwig Schedl/APA Thorsteinn Einarsson

Schließlich wurde der „Tolerance Award“ 2017, gespendet von den Gastronomiebetrieben "Planters“ und "Livingstone“ von Inhaber Robert Glock, an den Kabarettisten und Entertainer Viktor Gernot verliehen. In ihrer Laudatio brachte Marika Lichter einige Geschichterln der letzten 29 Jahre gemeinsamer Arbeit und Freundschaft zur Sprache, was diesen sehr erheiterte.

© Ludwig Schedl/APA Silvia Schneider, Viktor Gernot und Marika Lichter

Der erste Teil wurde vom virtuosen Klassik Duo Igudesman & Joo beschlossen, die mit ihrer Version von „I will Survive“ gemeinsam mit Marika Lichter das Publikum bestgelaunt und beschwingt in die Pause entließen.

In der Pause wurde die Edition 2017 der „Jahresuhren“ von Sponsor Jacques Lemans verkauft, im zweiten Teil konnten sich die Gäste über die Mödlinger Band Flowrag freuen, die Popmusik kam anschließend auch mit unserem Eurovisions Teilnehmer 2017 Nathan Trent zu ihrem Recht und Sängerin Hannah aus Tirol brachte das Element Schlager ins Programm. Bejubelt wurde auch der Kabarettist Omar Sparsam, der mit seinem trockenen Humor wieder für Lacher sorgte.

© Ludwig Schedl/APA Nathan Trent

Gespannt waren die Gäste auf den Auftritt der Preisträgerin 2017, Melanie C. Das Ex -Spicegirl setzt sich sehr persönlich für die Opfer des furchtbaren Brandes im Sozialwohnbau Grenfell Towers vom 14. Juni 2017 in London ein, bei dem 80 Menschen ums Leben kamen und spendete ihr Preisgeld von 10.000 Euro einem Verein in England, der dich um Opfer und Überlebende kümmert.Übergeben wurde der Preis von Frauen- und Gesundheitsministerin Pamela Rendi- Wagner, die in ihrer in perfektem englisch gehaltenen Laudatio erzählte, wie sie in den 90er Jahren in London studierte und natürlich ein großer "Spice Girls“ Fan war.

© Ludwig Schedl/APA Melanie C

Der Song „Time to say, we Care“ beendete wie in jedem Jahr das Programm, durch das souverän und charmant wie immer die Moderatoren Silvia Schneider und Alfons Haider geführt hatten.

© Ludwig Schedl/APA Silvia Schneider und Alfons Haider

Erstmals gab es eine große Aftershow Party im Kursalon, die von den Sponsoren Josip Susnjara (Kursalon), Robert Glock und seiner "Planters Bar", dem Caterer „Food Affairs“, der Familie Schärf - Coffeeshop Company, dem Winzer Josef Weiss, dem Sekt von Wein & Co, der Bäckerei Felber, „Falstaff“, den Firmen Spak und Hink und weiteren Unterstützern ermöglicht wurde. Auch Entertainer „Jengis“ stellte sich dort in den Dienst der guten Sache und um Mitternacht ließen die Gäste noch das Geburtstagskind Marika Lichter hochleben.

© Ludwig Schedl/APA Marika Lichter mit Gästen

„Ich bin wie immer überwältigt von den Leistungen der Künstler und den Reaktionen des Publikums und kann mich nur bei allen Unterstützern von Herzen bedanken“ betonte Geschäftsführerin Marika Lichter die Wichtigkeit ihres Anliegens.