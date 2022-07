"Romy"-Branchenpreise: Die Nominierten stehen fest

Die Nominierten für die vom "Kurier" veranstalteten "Romy"-Branchenpreise stehen fest. Mit je vier Nominierungen haben Sebastian Meises Gefängnisdrama "Große Freiheit", das Biopic "Klammer - Chasing the Line", die Christine-Nöstlinger-Verfilmung "Geschichten vom Franz" und die Fernsehserie "Die Macht der Kränkung" die meisten Gewinnchancen. Alle bisherigen "Romy"-Preisträger stimmen in 15 Kategorien ab. Die Verleihung findet am 16. September im Wiener Gartenbaukino statt.

Im Fokus der Branchenpreise stehen Personen aus der Film- und Fernsehbranche, die für die breite Öffentlichkeit oft im Verborgenen arbeiten: Kameraleute, Produzenten, Cutter oder auch (Film-)Komponisten. So sind etwa in der Kategorie "Beste Regie Kino" Ulrich Seidl für "Rimini", Maria Schrader für "Ich bin dein Mensch" und Johannes Schmid für "Geschichten vom Franz" nominiert. Um die Auszeichnung "Beste Kamera Kino" matchen sich Crystel Fournier ("Große Freiheit"), Thomas W. Kiennast ("Schachnovelle"), Benedict Neuenfels ("Hinterland") und Judith Kaufmann ("Wanda, mein Wunder"). In der Kategorie "Beste Musik" treten Toni Dobrzanski und Marco Wanda ("Geschichten vom Franz") gegen Zebo Adam ("Der Onkel") und Fritz Ostermayer sowie Herwig Zamernig ("Rimini") an.

