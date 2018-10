Roman Rafreider nimmt nach den schweren Anschuldigungen im Woman-Interview ausführlich Stellung.

Seit Dienstag, dem 2. Oktober, liegt eine Anzeige gegen Roman Rafreider bei der Wiener Polizei vor. Es geht um gefährliche Drohung und Körperverletzung. Auch ein Betretungsverbot wurde ausgesprochen. Angezeigt wurde er von seiner Ex-Freundin, mit der er vier Jahre lang liiert war. Drei Jahre lang teilten sich die beiden auch eine Wohnung.

© imago/Viennareport

Die Beziehung, so Rafreider, war von Streit, Trennungen und Versöhnungen geprägt. Der Anchor bestätigt, dass er Drohnachrichten verfasst habe, bestreitet aber die korrekte Wiedergabe und sagt, "dass diese völlig aus dem Zusammenhang gerissen wurden". Dabei ging es etwa um die Nachricht mit dem Wortlaut "Ich kann dich fertigmachen. Du und dein Sohn werden keinen Job mehr kriegen n dieser Stadt". Rafreider dazu im Woman-Interview: "Das war dumm, arrogant und herablassend von mir, indiskutabel und unentschuldbar. Ich habe eine dieser Nachrichten in einem absoluten Ausnahmezustand geschrieben, wie ich ihn noch nie in meinem Leben erlebt habe. In dieser Nacht habe ich etwas erfahren, was mir den Boden unter den Füßen weggezogen hat."

"Dass diese Nachricht nicht in Ordnung ist, weiß ich selbstverständlich, aber wir haben uns im Streit immer wieder schreckliche Dinge geschrieben. Und nichts von all dem ist ernst gemeint gewesen", ergänzt der Moderator. "Es war eine große, extreme Liebe, die leider extreme Tiefs verursachte." Tätliche Übergriffe und Körperverletzungen bestreitet Rafreider vehement: "Ich habe noch nie in meinem Leben eine Frau geschlagen oder tätlich angegriffen. Ich habe überhaupt noch nie einen Menschen geschlagen. Auch keinen Mann. Ich habe mich noch nie geprügelt."

Mehrmals von der Polizei einvernommen

Rafreider wurde mehrmals von der Polizei einvernommen. Derzeit begutachtet die Staatsanwaltschaft Wien die Ermittlungen der Polizei. Rafreider war bereits ein Monat vor der Anzeige aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen: "Meine Ex-Freundin und ich haben uns mehrfach versichert, wir kriegen das gut über die Bühne mit der Trennung. Dafür gibt es zig Belege sowohl via WhatsApp also auch über Facebook-Messenger."