Rolling Stones erweitern Europa-Tour um Auftritt in Berlin

Die Rolling Stones fügen ihrer laufenden "Sixty"-Tour durch Europa ein Zusatzkonzert in Deutschland hinzu. Am 3. August werden Mick Jagger und Co. in der Berliner Waldbühne spielen und damit ihre Europa-Tournee zum 60. Bandjubiläum um ein Konzert verlängern, wie Semmel Concerts als Veranstalter am Donnerstag mitteilte. Es soll rund 20.000 Tickets geben. Die Tournee führt die "Rock-Dinosaurier" am 15. Juli auch ins Wiener Ernst-Happel-Stadion.

Am 4. Juni hatten die Stones im Münchner Olympiastadion das erste Konzert ihrer Deutschland-Konzerte gegeben, am 27. Juli wollen sie in Gelsenkirchen spielen, somit ist die Hauptstadt der dritte Tournee-Schauplatz in Deutschland. Laut Semmel Concerts schließt die britische Rockband ihre Jubiläumstour mit dem Konzert in der Waldbühne ab. Im Jahr 1965 hatten die Rolling Stones dort einen legendären Auftritt. Bei ihrem ersten Waldbühnen-Auftritt hatten die Musiker nur etwa 20 Minuten lang gespielt - und die Fans danach die Waldbühne auseinandergenommen.