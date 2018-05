Rohes Geflügel muss man vor der weiteren Verarbeitung mit Wasser abspülen. Meint man - und irrt. Nun warnen Experten: Die Gefahr, der man sich dabei aussetzt, ist ungleich größer als der vermeintliche Nutzen.

Bevor das Henderl in die Pfanne kommt, wird es unter fließendem Wasser abgespült. So könne man gefährliche Keime wegspülen und etwas für Hygiene und Gesundheit tun. Denkt man. Genau das Gegenteil ist aber der Fall. Beim Abspülen des rohen Fleisches werden nämlich potentielle Krankheitserreger in der Küche verteilt, warnt der britische National Health Service, kurz NHS.

Keime werden in der Küche verbreitet

Bis zu einem halben Meter weit könnten die Keime durch das spritzende Wasser verteilt werden, wie "stern.de" schreibt. Dementsprechend landen sie nicht nur in der Abwasch, sondern beispielsweise auch auf der Arbeitsfläche und diversen umliegenden Küchengeräten, von wo aus sie dann auf weitere Lebensmittel übertragen werden können. Dabei sind die Mikroorganismen, um die es sich hier handelt, alles andere als ungefährlich.

Gefahr größer als vermeintlicher Nutzen

Die Rede ist von Bakterien der Gattung Campylobacter, die bereits in geringer Anzahl zu Durchfallerkrankungen, Übelkeit und Fieber führen können. Dabei ist das Abspülen mit Wasser gar nicht notwendig, da durch gründliches Garen ohnehin sämtliche Krankheitserreger im Fleisch abgetötet werden. Der Schaden, den man durch diese Praktik möglicherweise anrichtet, ist also ungleich größer als der Nutzen, den sie vermeintlich bringt.

So beugen Sie einer Infektion vor

Um die Gefahr einer Infektion zu verringern, empfiehlt es sich, das rohe Fleisch mit Besteck aus der Verpackung zu nehmen und es direkt in der Pfanne oder dem Topf zu platzieren. Sämtliche Kochutensilien, die mit dem Fleisch in Kontakt gekommen sind, sollten gründlich mit Spülmittel gereinigt werden. Und direkt nach der Verarbeitung des Fleisches bitte nicht aufs Hände waschen vergessen!