Rodionov im Kitz-Achtelfinale gegen Bautista chancenlos

Für den ersten von insgesamt vier Österreichern im Achtelfinal-Einsatz beim Generali Open in Kitzbühel ist am Mittwoch das Aus gekommen: Jurij Rodionov war gegen die Nummer 3 des Turniers bzw. Nummer 20 der Welt, Roberto Bautista Agut, beim 1:6,4:6 in 79 Minuten letztlich chancenlos.

Im Anschluss traf der wie Rodionov nach einer Wildcard in die zweite Runde gekommene, 20-jährige Grazer Filip Misolic auf den Spanier Pablo Andujar. Danach stand der Schlager zwischen Dominic Thiem und Sebastian Ofner auf dem Programm.