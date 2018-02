David Gleirscher hat die Sensation perfekt gemacht und ist im olympischen Rodelbewerb auf der Kunstbahn in Pyeongchang/Alpensia zu Gold und damit der ersten österreichischen Medaille bei diesen Spielen gerast.

Rodler David Gleirscher hat die Sensation perfekt gemacht und ist im olympischen Kunstbahnbewerb in Pyeongchang/Alpensia zu Gold und damit Österreichs erster Medaille bei diesen Spielen gerast. Der 23-jährige Olympiadebütant aus Tirol machte am Samstag im vierten und letzten Lauf noch zwei Plätze gut und verwies den US-Amerikaner Chris Mazdzer und den Deutschen Johannes Ludwig auf die Plätze.



Gleirscher, dessen bisher beste Weltcupplatzierung ein vierter Rang gewesen war, profitierte nicht nur von konstant starken Leistungen, sondern auch den Fehlern der Konkurrenz im Finish. Sowohl Mazdzer als auch der nach drei Läufen führende deutsche Doppelolympiasieger Felix Loch patzten, Gold-Favorit Loch musste sich schließlich mit Platz fünf zufrieden geben.

Gleirscher ließ auch die interne ÖRV-Konkurrenz klar hinter sich: Doppel-Weltmeister Wolfgang Kindl wurde Neunter, Reinhard Egger landete auf Platz 15.

Reaktionen auf den Rodel-Einsitzer-Bewerb der Herren bei den Olympischen Spielen am Sonntag in Pyeongchang (via ORF):

David Gleirscher (Olympiasieger): "Ich bin sprachlos. Was da jetzt gerade passiert ist, ein Wahnsinn. Der Lauf war sicher auch wieder recht gut, aber mit dem habe ich nicht gerechnet. Ich bin mit dem Druck sehr gut umgegangen. Ich habe nicht geglaubt, dass Felix so etwas passiert. Für ihn tut es mir leid, aber ich bin überglücklich."

Wolfgang Kindl (9.): "Unglaublich. Er hat hart darauf hingearbeitet. Er hat bis Schluss in der internen Qualifikation durchgesetzt. Ich als Zimmerkollege freue mich noch mehr. Deswegen ist für mich eine Ehre, dass ich der erste Gratulant war. Man sieht, wie stark das österreichische Team ist. Wenn der Topfavorit auslässt, ist ein anderer da. Der David hat die Nacht auch nicht ganz gut geschlafen. Ich glaube, heute kann er auch mit uns feiern gehen."

Steckbrief von Kunstbahnrodler David Gleirscher

David GLEIRSCHER (23)

Geboren: 23. Juli 1994 in Hall in Tirol

Wohnort: Neustift/Tirol

Größe/Gewicht: 1,83 m/90 kg

Familienstand: ledig, Sohn Leon (7 Monate)

Verein: RV Swarovski Halltal

Hobbys: Fußball, Reisen

Homepage: www.david-gleirscher.at

Größte Erfolge:

Olympia: Gold Einsitzer 2018 Pyeongchang

Weltcup: 4. 2017/18 Winterberg, 5. 2015/16 Einsitzer und Sprint

Calgary, 6. 2015/16 Sigulda und 2017/18 Lillehammer

11. Gesamtweltcup 2015/16, 12. Gesamtweltcup 2017/18

WM: 7. Einzel und 9. Sprint 2016 Königssee

EM: 17. 2015 Sotschi

U23-WM: Silber 2015/16/ Königssee

Junioren-WM: Gold Staffel 2014

1. Olympia-Teilnahme