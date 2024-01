Rodel-Doppelsitzer mit Silber und Bronze bei WM-Auftakt

Die österreichischen Kunstbahn-Rodler sind mit zwei Sprint-Medaillen furios in die Weltmeisterschaft in Altenberg gestartet. Im Doppelsitzer holten sich Thomas Steu und Wolfgang Kindl (+0,032 Sek.) trotz eines gebrochenen Mittelfußknochens die Silbermedaille, die Quali-Schnellsten Juri Gatt und Riccardo Schöpf (+0,110) jubelten zum Auftakt der Titelkämpfe am Freitag in Deutschland über Bronze. Den Sieg sicherte sich das lettische Duo Martins Bots/Roberts Plume.