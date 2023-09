Rod Stewart kommt für eine Abschiedsshow nach Wien

Nun verabschiedet sich offenbar auch Rod Stewart von der Bühne: Unter dem Tour-Motto "Live In Concert - One Last Time" zieht der schottische Popmusiker 2024 durch Europa, am 2. Juli macht der Sänger in der Wiener Stadthalle Station. Der 78-Jährige ("Sailing", "Baby Jane", "Da Ya Think I'm Sexy?") hat dabei seine größten Hits im Gepäck. Tickets sind ab 15. September, 10.00 Uhr, erhältlich.