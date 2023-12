Der Rockmusiker Ozzy Osbourne ist 75

Der gesundheitlich schwer angeschlagene britische Rockmusiker Ozzy Osbourne feiert am Sonntag seinen 75. Geburtstag. 1970 fixierte er mit seiner Band "Black Sabbath" und dem gleichnamigen Song die Geburtsstunde des Heavy Metal. Viele Alben, Solotrips und Eskapaden später wird Ozzy nun also 75 Jahre alt. Ob er es noch einmal auf die Bühne schafft, ist ungewiss. Er selbst wünscht sich zumindest noch ein Konzert für seine Fans.

"Sie sind mir seit verdammt vielen Jahren treu. Sie schreiben mir, sie wissen alles über meine Hunde. Sie sind meine erweiterte Familie", sagte Ozzy neulich der Musikzeitschrift "Rolling Stone" über seine treuen Anhänger. Er könne nicht mehr regelmäßig auftreten. Nun wolle er einfach nur gesund genug sein, um wenigstens eine Show zu spielen, bei der er sich für sein Leben bedanken könne, sagte der Sänger weiter. "Darauf arbeite ich hin, und wenn ich am Ende tot umfalle, werde ich als glücklicher Mann sterben."

Der Black-Sabbath-Rocker hatte im Februar dieses Jahres seine lang geplante und mehrfach verschobene Tour durch Europa und Großbritannien aus gesundheitlichen Gründen abgesagt - und hatte im Oktober seinen Comeback-Auftritt bei einem Festival in Kalifornien. Im September sagte er dem Magazin "Metal Hammer", dass er ein neues Album aufnehmen und danach auf Tour gehen wolle.

Der Brite hatte seine Parkinson-Erkrankung öffentlich gemacht, musste schon mehrfach operiert werden und hatte Corona. Dem "Rolling Stone" sagte er zudem, dass bei einer Wirbelsäulen-Operation ein Tumor entdeckt und entfernt worden sei.

Zu seinen gesundheitlichen Problemen ist freilich zu sagen: Wer hätte gedacht, dass Ozzy Osbourne überhaupt so alt wird? Denn der Mann mit den langen schwarzen Haaren ist dem Tod gleich mehrfach von der Schaufel gesprungen. Jahrelang dröhnte er sich mit Drogen und Alkohol zu. Zu seinem düsteren Image trugen dämonische Botschaften und skandalöse Konzerte bei. Bis heute legendär ist ein Auftritt, bei dem der "Prince of Darkness" auf der Bühne einer Fledermaus den Kopf abbiss und daraufhin gegen Tollwut behandelt werden musste.

Der Platz in der Ruhmeshalle des Heavy Metal ist Ozzy Osbourne jedenfalls sicher. Schließlich ist seine gequält quäkende Stimme in dem großartig gespielten, düster schleppenden Song "Black Sabbath" ein unerhörter Sound, der einen frösteln lässt. Der Song gilt als Geburtsstunde einer Musikrichtung, die sich danach in zahllose Subgenres verzweigte. Der dröhnende Hard Rock von Black Sabbath und der eigenwillige, hohe Gesang von Ozzy Osbourne prägten viele nachfolgende Metal-Giganten.