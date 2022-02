Rock-Legende Axl Rose wird 60

Fans der Rockband Guns N" Roses können sich freuen. Wie der Gitarrist Slash in einem im Jänner im "Classic-Rock"-Magazin bekannt gab, haben er und Sänger Axl Rose ihre jahrelangen persönlichen Probleme aus den Weg geräumt. Schon bald soll es neue Musik geben. Am Sonntag wird der als William Bruce Rose Jr. in Indiana zur Welt gekommene Sänger 60 Jahre alt.

Seine Mutter, die zu seiner Geburt erst 16 Jahre alt war, und sein Stiefvater zogen ihn und seine zwei Geschwister nach religiösem Vorbild auf. Doch Roses Stiefvater setzte in seiner Erziehung Gewalt ein, die den späteren Sänger für sein Leben prägte. Er schlug sich durch die Jugend, musste zum Teil für einige Monate ins Gefängnis und zog mit 20 Jahren zu seinen Freund und späteren Bandkollegen Izzy Stradlin nach Los Angeles, um die Musikkarriere in Fahrt zu bringen. Seinen gebürtigen Namen legte er ab und nannte sich fortan Axl Rose.

1985 gründeten sie Guns N" Roses und stürmten mit einem der erfolgreichsten Debütalben aller Zeiten – "Appetite für Destruction" – die Charts. Singles wie "Sweet Child o" Mine" oder "Paradise City" schafften es ebenfalls an die Spitze der Charts und sind bis heute beliebt. Doch die Band veränderte sich. Ende der 1990er Jahre war Rose das letzte Gründungsmitglied. Alle anderen wurden nach und nach ersetzt.

Bis 2008 wurde es ruhig um die Band. Auch Axl Rose zog sich fast gänzlich aus der Öffentlichkeit zurück und verbrachte die meiste Zeit in seiner Villa in Malibu. Doch mit dem Album "Chinese Democracy" gelang der Gruppe ein riesiges Comeback. 2012 wurde die Band in die "Rock and Roll of Fame" aufgenommen und seit 2016 touren sie wiedervereint durch die Welt.

Axl Rose, dem zu viele Alleingänge vorgeworfen wurden, stand sich mit seinem Egoismus oft selbst im Weg. Auch deshalb brach Guns N" Roses immer wieder auseinander. Das Privatleben des Musikers glich einer Achterbahnfahrt. Seinen Beziehungen widmete er viele Songs. 1990 heiratete er das Model Erin Everly, für das er "Sweet Child o" Mine" schrieb. Nach nur neun Monaten trennte sich das Paar allerdings wieder. Rose wurde vom "Rolling Stone"-Magazin auf Platz 64 der 100 besten Sänger aller Zeiten gewählt.

Nicht nur Guns N" Roses gibt er seine Stimme, auch die australische Hardrock-Band AC/DC "lieh" sich den US-amerikanischen Sänger 2016 für ihre Tour, als der eigentliche Frontsänger Brian Johnson krankheitsbedingt fehlte.