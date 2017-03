Roche steht vor Erfolg bei Brustkrebsmitteln

Der Schweizer Pharmakonzern Roche steht vor einem Erfolg in der Brustkrebstherapie: Eine Phase-III-Studie der Roche-Krebsmittel Perjeta und Herceptin in Kombination mit einer Chemotherapie habe ihr Ziel erreicht, teilte Roche am Donnerstag mit.

Die Lebenserwartung bei einer aggressiven Form von Brustkrebs im frühen Stadium sei dabei deutlich gestiegen - verglichen mit einer Therapie, bei der lediglich Herceptin in Kombination mit einer Chemotherapie angewendet wurde. Die kompletten Ergebnisse der sogenannten Aphinity-Studie wolle Roche noch im laufenden Jahr präsentieren.