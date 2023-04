Rita Ora und Ehemann Taika Waititi drehen Musikclip zusammen

Die britische Musikerin Rita Ora (32, "For You") hat schon für viele Musikvideos vor der Kamera gestanden - der Dreh zu ihrem neusten Clip dürfte ihr aber in Erinnerung bleiben. Denn Ehemann Taika Waititi (47) hat dabei Regie geführt. "Es hat sich emotional angefühlt, mit ihm zum ersten Mal zusammen zu arbeiten. Denn es war mit das Erste, was er an Musikvideos gemacht hat. Es war also ein nostalgischer Moment für uns alle", sagte Ora der Deutschen Presse-Agentur.

In dem über fünfminütigen Video zu Oras neuer Single "Praising You", einem Cover des Fatboy-Slim-Hits "Praise You" (1998), spielt sie eine Tänzerin, die zu spät zu einem Vortanzen kommt. Nach den Drehtagen hätte sie mit ihrem Mann nicht mehr über das gemeinsame Projekt gesprochen, sagte die Britin. "Wir haben die Arbeit nicht mitgenommen. Ich bin ohnehin ein anderer Mensch, wenn ich nicht im Arbeitsmodus bin. Ich liebe es, zu chillen, Zeit für mich zu haben und zu relaxen. Weil mein Leben an sich sehr verrückt ist."

"Praising You" ist ein Vorbote für Oras drittes Album "You & I", das im Juli erscheinen soll. Im vergangenen Jahr hatten sie und Waititi geheiratet. Der Neuseeländer ist für seine Regiearbeit an Filmen wie "Thor: Love and Thunder" oder "Jojo Rabbit" bekannt.