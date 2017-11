Ringo Starr hat auf seiner Website www.ringostarr.com für 2018 eine Europatournee angekündigt, die ihn am 20. Juni auch in die Wiener Stadthalle führen wird. Begleitet wird der Ex-Beatle von seiner "All Starr Band" mit u.a. Steve Lukather, Gregg Rolie und Neuzugang Graham Gouldman von 10cc. Ein Veranstalter ist noch nicht bekannt, ebenso wenig ein Vorverkaufsstart.

Der Startschuss für die Tournee fällt am 5. Juni im Pariser L'Olympia, die bis dato 21 fixierten Termine führen die Gruppe quer durch den Kontinent bis nach Israel. Zum letzten Mal waren die Herren 2011 in Europa zu sehen. Ein Blick auf die Setlist des letzten Auftritts am 16. November dieses Jahres in Newark (New Jersey) verspricht auch für die kommenden Termine einiges an Beatles-Klassikern und Cover-Versionen von u.a. Toto, Santana und Carl Perkins.