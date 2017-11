Manchmal muss es einfach richtig süß sein! Foodbloggerin Rike erklärt uns in ihrer Backschule, wie man Karamellbonbons ganz einfach selbst herstellt.

Zutaten

300 g Zucker

6 EL Wasser

100 g Sahne

Zubereitung

Zucker und Wasser zusammen in einen Topf geben und bei mittlerer Hitze so lange köcheln lassen, bis ein goldgelber Karamell entsteht. Dabei nicht rühren. Danach den Topf vom Herd ziehen und vorsichtig etwas Sahne angießen. Dann den Topf wieder auf die Herdplatte stellen und das Karamell rühren, bis die Masse schön gleichmäßig ist. Je mehr Sahne verwendet wird, desto weicher bzw. flüssiger wird anschließend das Karamell.

Ein breites Stück Alufolie mehrmals falten, mit Backpapier belegen und in der Mitte der Länge nach knicken. Die Enden etwas nach oben biegen, so dass eine lange, schmale Rinne entsteht. Dort hinein die fertige Karamellmasse gießen und für 1-2 Stunden im Kühlschrank aushärten lassen. Jetzt kann man das Karamell aus der Form lösen und mit einem breiten Messer in mundgerechte Stücke zerteilen.

Tipp

Gibt man mehr Sahne zum heißen Karamell, wird es beim Erkalten nicht mehr fest und kann als Creme in ein Glas gefüllt mehrere Wochen im Kühlschrank aufgehoben werden. Für Bonbons also nur ein wenig Sahne zugeben, für Karamellcreme oder Karamellsauce entsprechend mehr.