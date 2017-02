Käsekuchen, Cheesecake oder Quarktorte - wie immer man das süße Wunder nennt, es hat auf jeden Fall eine Menge Liebhaber. Foodbloggerin Rike backt ihre Version mit einem Mürbeteigboden.

THEMEN:

Zutaten

BODEN

250 g Mehl

75 g Zucker

125 g kalte Butter

1 Ei

BELAG

1 Pck. Vanillepuddingpulver

1 Pck. Vanillezucker

1 kg Magerquark

4 Eier

200 g Zucker

250 ml Öl

Fett für die Form

Zubereitung

Für den Boden Mehl, Zucker, kalte Butter und Ei rasch zu einem Mürbeteig verkneten und in Frischhaltefolie gewickelt mind. 30 Min. in den Kühlschrank geben. Mit einem Nudelholz rund ausrollen. In eine gefettete Springform geben und den Teig 10 Minuten bei 180°C hellgelb vorbacken.

Für die Füllung den Quark gut abtropfen lassen. Die Eier trennen und das Eiweiß steif schlagen. Eigelb und Zucker mixen, abgetropften Quark, Öl und Puddingpulver vorsichtig hinzufügen. Anschließend Eischnee unterheben. Füllung auf den vorgebackenen Boden geben und glatt streichen. Bei 150°C für 70-80 Minuten backen, bis der Käsekuchen goldgelb ist.