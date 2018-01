Die karamellisierte Creme lässt sich herrlich vorbereiten - perfekt für ein Abendessen mit Freunden!

Zutaten für 4 Portionen

1 Vanilleschote

200 ml Milch

300 ml Schlagsahne

4 Eigelb

40 g Zucker

60 g brauner Zucker zum Karamellisieren

Zubereitung

Zuerst das Mark aus der Vanilleschote kratzen und in eine Rührschüssel geben. Danach Milch, Sahne, Eigelb und Zucker dazugeben und alles miteinander verquirlen. Die fertige Masse in kleine, flache, ofenfeste Förmchen geben und diese in einen großen Bräter mit heißem Wasser stellen, so dass die Förmchen ca. bis zur Hälfte eingetaucht sind.

Dann die Crème brûlée bei 120°C (Umluft) für ca. 40 bis 50 Minuten im Backofen stocken lassen. Sie sollte nicht mehr weich sein, aber auch noch nicht so fest wie ein Pudding. Nach dem Backen abkühlen lassen und für 1 bis 2 Stunden im Kühlschrank ruhen lassen.

Zum Schluss die Crème brûlée mit jeweils ca. 1 Esslöffel braunem Zucker bestreuen und mithilfe eines Gasbrenners oder alternativ unter dem vorgeheizten Grill im Backofen karamellisieren.