Der Asteroid "Florence" wird am Freitag in sieben Millionen Kilometern Distanz an der Erde vorbeifliegen. Mit einem mittleren Durchmesser von 4,35 Kilometern gehört er zu den größten erdnahen Asteroiden. Er gilt aufgrund seiner Größe und seiner Kreuzung der Erdbahn als potenziell gefährlich, verfehlt die Erde aber mit sicherem Abstand.

Am Himmel wird er dabei deutlich heller strahlen als der 650 Meter große Asteroid "2014 JO25" im April. Dieser rauschte mit etwa 1,8 Millionen Kilometern Distanz an der Erde vorbei.

Zahlreiche Teleskope werden den Vorbeiflug von Asteroid "Florence" beobachten. Die NASA plant zudem Radarmessungen. Am Abend des 1. September lässt sich der Asteroid von geübten Beobachtern selbst mit einem guten Fernglas erspähen, hieß es weiter. Vorausgesetzt natürlich, das Wetter spielt mit. Er werde dann in flottem Tempo im Grenzgebiet der Sternbilder Wassermann, Delphin und Fohlen unterwegs sein.

Entdeckt hatte den Asteroid der US-Astronom Schelte J. Bus im März 1981. Der Name "Florence" wurde von der amerikanischen Asteroiden-Entdeckerin Carolyn Shoemaker vorgeschlagen und soll an Florence Nightingale erinnern, die Begründerin der modernen Krankenpflege.