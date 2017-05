Der Absteiger aus der Fußball-Bundesliga heißt zum zweiten Mal nach 2003 SV Ried. Die Oberösterreicher unterlagen dem SV Mattersburg am Sonntag in der letzten Runde zu Hause 2:3 (0:2) und vermochte die Schützenhilfe von Rapid Wien nicht zu nutzen. Ried beendete die Saison zwei Punkte hinter dem SKN St. Pölten, der in Wien mit 1:2 (1:1) verlor.

Den Vizemeistertitel sicherte sich die Wiener Austria mit einem 6:1-(1:1)-Kantersieg bei der Admira. Die Wiener lagen am Ende drei Zähler vor Sturm Graz und dürfen damit eine Runde später als die Steirer in die Europa-League-Qualifikation einsteigen. Sturm enttäuschte zum Saisonschluss mit einem 0:1 (0:1) beim WAC. Rapid schob sich mit dem Heimsieg zum Abschluss noch hinter Altach auf Rang fünf.

An der Spitze durfte Salzburg den vierten Meistertitel in Serie bejubeln. Der Vorsprung auf die Austria betrug nach einem 1:0 (1:0) zum Abschluss gegen Altach 18 Zähler. Mit 81 Punkten markierten die Salzburger zudem einen neuen Clubrekord. Die Torjägerkrone holte sich Austria-Stürmer Larry Kayode mit 17 Treffern knapp vor Sturms Deni Alar (16). Beide blieben in der letzten Runde ohne Torerfolg.