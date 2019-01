Richard Lugner könnte eine neue Liebe ins Haus stehen. Zum diesjährigen Semper Opernball in Dresden wird der umtriebige Baumeister von einem neuen "Tierchen" begleitet.

THEMEN:

Seit der Scheidung von seiner vierten Ehefrau Cathy Lugner ist Mörtel quasi Dauer-Single. Bloß Andrea vom Badesee konnte kurzfristig Richard Lugners Herz erobern, doch die Beziehung zu seinem "Goldfisch" war von Anfang an zum Scheitern verurteilt, da sich die Niederösterreicherin nicht für sein ausschweifendes Leben erwärmen konnte. "Sie ist ein Morgenmensch und ich ein Abendmensch, das geht auf Dauer nicht gut", wusste Lugner rasch. Geblieben ist eine gute Freundschaft.

© APA/Herbert P. Oczeret Richard Lugner mit Ex-Frau Cathy

Eine solche unterhält der 86-Jährige auch mit diversen Damen seines "Streichelzoos", wie er ihn liebevoll nennt. Nina "Bambi" Bruckner, die derzeit ihr drittes Kind erwartet, ist eine davon, auch Sonja "Käfer" Schönanger begleitet ihn oftmals zu Events.

Mit Larissa auf den Opernball

Doch Richard Lugner sehnt sich noch einmal nach der großen Liebe. Trotz vier gescheiterter Ehen und etlichen Affären hat er die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Nun könnte sich tatsächlich ein Hoffnungsschimmer am Horizont abzeichnen - und zwar in Form einer 39-jährigen Deutschen namens Larissa. Mit ihr wird Mörtel am Freitag den Semper Opernball in Dresden besuchen.

© imago/K.Piles Richard Lugner mit "Bambi" und "Käfer"

Larissa ist Diplomingenieurin und arbeitet im Stammzellen-Labor von Professor Augustinus Bader in der Nähe von Dresden. Dort lässt sich Richard Lugner seit eineinhalb Jahren regelmäßig "verjüngen". Ein privates Treffen hätte schon längst stattfinden sollen, doch Lugner musste die 39-Jährige immer wieder versetzten. Mal war ein Sturm schuld, ein anderes Mal eine Erkrankung. Doch nun soll es endlich klappen. "Ich habe sie jetzt viermal versetzt, mit dem Besuch am Opernball leiste ich Wiedergutmachung", erklärt Lugner gegenüber News.at.

» Altersmäßig würde es passen. Sie ist zwar doch noch ein bisschen jung, aber es ist tolerierbar «

Welche Erwartungen hat Richard Lugner an das erste Date mit Larissa? "Wir wollen uns einen netten Abend machen und hoffen auf das Beste. Alles andere wird sich zeigen", meint er. Doch er ist guter Dinge. "Altersmäßig würde es passen. Sie ist zwar doch noch ein bisschen jung, aber es ist tolerierbar", meint Mörtel. Der Altersunterschied beträgt 47 Jahre, aber immerhin ist Larissa mit ihren 39 Lenzen zehn Jahre älter als Lugners letzte Ehefrau.