Richard Lugner im Liebeschaos

Richard Lugner und seine Frauen - eine unendliche Geschichte. Selbst mit 85 Jahren tritt der Baulöwe nicht leiser. Die Beziehung zu Andrea hängt derzeit in der Schwebe, ob er sich als Single bezeichnen würde, weiß der Womanizer aber selbst nicht. "Ich bin momentan unentschlossen", meint Mörtel gegenüber News.at

Seit April 2017 ist Andrea vom Badesee, auch bekannt als Goldfisch, die Frau an Richard Lugners Seite. Die Liaison stand jedoch von Anfang an unter keinem guten Stern, oftmals jammerte Mörtel, dass die 50-Jährige im Gegensatz zu ihm selbst kein Nachtmensch sei und mit seinem Tempo nicht schritthalten könnte.

© Privat Richard Lugner mit seiner Andrea in Paris

Allzu schnell wollte Lugner die Flinte jedoch nicht ins Korn werfen und gab der kriselnden Beziehung immer wieder eine Chance. Auch eine Lösung für Andreas Weigerung, ihn auf abendliche Events zu begleiten, wurde rasch gefunden. Seit einigen Monaten greift der 85-Jährige immer wieder auf seine ehemaligen "Tierchen" zurück, die ihn zu diversen Events, wie etwa der Eröffnung der Wiener Wiesn oder auch der News-25-Jahr-Feier, begleiten.

© News/Ricardo Herrgott Richard Lugner und Co. auf der Wiener Wiesn

Auch seinen von ATV begleiteten Sommerurlaub auf Mallorca verbrachte Richard Lugner nicht mit seiner aktuellen Flamme Andrea, sondern unter anderem mit seinen Ex-Freundinnen Nina "Bambi" Bruckner und Sonja "Käfer" Schönanger. Mit Letzterer tauchte er Ende November bei einer Veranstaltung in Hamburg auf, was Medien zu Spekulationen veranlasste, zwischen Mörtel und seiner Verflossenen könnte es wieder knistern.

Doch dem ist nicht so. Mit seinem "Käfer" verbindet Richard Lugner bloß eine gute Freundschaft, da Andrea nicht mit ihm nach Hamburg wollte, habe er kurzerhand Sonja gefragt. "Das sind die Mädels, mit denen gehe ich öfter aus, aber nicht immer mit allen gleichzeitig. Mehr ist da nicht", stellt Richard Lugner klar.

» Wir haben eine losere Verbindung «

Aber was ist denn nun mit Andrea? Ist sie noch die Frau an Lugners Seite? "Wir haben eine losere Verbindung", meint der 85-Jährige gegenüber News.at. Momentan befindet sich die 50-Jährige in Amerika, bei ihrer Rückkehr ist aber bereits ein gemeinsamer Theaterbesuch in Baden geplant. "Sie ist eine nette Frau, keine Frage, aber sie schafft es einfach nicht, mit meinem Zeitrhythmus mitzuhalten", meint Lugner. Auf die Frage, ob er sich als Single bezeichnen würde, gibt er sich ausweichend: "Ich bin momentan unentschlossen."

Geheimnis um Lugners Urlaubsbegleitung

Ein großes Geheimnis macht Richard Lugner jedenfalls um seine Urlaubsbegleitung. Während er das Weihnachtsfest in Wien verbringt, reist er um den Jahreswechsel auf die Malediven. Doch mit wem, bleibt sein Geheimnis. "Das verrate ich nicht, über meinen Urlaub spreche ich nicht", meint der sonst so auskunftsfreudige Baumeister gegenüber News.at. Es bleibt also spannend im Liebesleben des Richard Lugner.